Al Hilal начал работать на розничном банковском рынке РК

Сегодня, 00:12

Исламский банк Al Hilal c 2017 года запускает исламские банковские продукты для физических лиц, сообщила пресс-служба банка центру деловой информации Kapital.kz.

«Предлагаемые банком инвестиционные депозиты являются для рынка Казахстана новым и уникальным продуктом. После того как будет построена депозитная база, банк приступит к финансированию розничного сектора: ипотека, автофинансирование, товарное финансирование», — заявляют в банке.

В среднесрочной перспективе руководство Al Hilal видит большой потенциал для развития исламского банкинга в Казахстане, в частности, розничного рынка, отметил председатель правления Гордон Хаскинс.

«Семь лет успешной работы с государственными и корпоративными клиентами в различных секторах экономики Казахстана показали, что мы готовы к дальнейшему развитию и расширению. В этой связи мы стремимся установить высокие стандарты исламского банкинга в Казахстане, донести ценности и преимущества исламских финансовых инструментов, сделать их понятными, простыми и, конечно, как результат — занять существенную долю рынка. Для этого мы активно участвуем в разработке и внедрении законодательной базы по исламскому финансированию в части банковского и налогового законодательства», — рассказал он.

Исламский банкинг фундаментально отличается от традиционного банкинга состоит в том, что деятельность исламского банка строится на принципах ислама (Шариата). Такой подход основан на партнерских отношениях. Получаемая прибыль должна быть связана с инвестициями в производство и торговлю, а все финансовые операции подкреплены реальными активами, так как приращение капитала не может происходить за счет денежного оборота.

Деятельность банка при этом контролируется советом по Шариату, который состоит из ученых c международным опытом и знаниями в области исламской юриспруденции, финансов, банковского дела. Исламские банковские продукты доступны для всех, вне зависимости от вероисповедания.

На данный момент банк Al Hilal имеет филиалы в Астане, Шымкенте и головной офис в Алматы.