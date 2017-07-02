Bank of America назвал три сценария развития событий на рынке нефти

Сегодня, 00:19

Средняя цена нефти марки Brent в 2017 году составит 50 долларов за баррель и 52 доллара за баррель в 2018 году. Такой прогноз дают эксперты Bank of America, сообщая, что это связано со спадом спроса и наращиванием производства.



«Мировой спрос на нефть теряет импульс, и мы ухудшили наши прогнозы по спросу во втором полугодии 2017 год на 200 тыс. баррелей в сутки. С учетом дальнейшего наращивания производства баланс спроса и предложения указывает на то, что дефицит составит 210 тыс. баррелей в сутки в 2017 году и 90 тыс. баррелей в сутки в 2018 году. Как результат, мы скорректировали прогноз по среднегодовой цене на нефть WTI до 47 долларов за баррель в этом году и 50 долларов за баррель в следующем году относительно предыдущего прогноза в 52 и 53 доллара за баррель соответственно. Аналогичным образом мы сократили наши прогнозы по среднегодовой цене на нефть марки Brent до 50 долларов в 2017 году и 52 доллара в 2018 году относительно предыдущего прогноза в 54 и 56 долларов за баррель соответственно», — сообщили аналитики банка.

Канадская нефть грозит сорвать планы ОПЕК

Экспертами было рассмотрено несколько сценариев увеличения добычи нефти в 2018 году. В самом маловероятном из них наращивание добычи странами-членами ОПЕК может привести к дисбалансу рынка в 700 тыс. баррелей в сутки в 2018 году. В таком случае ценовая война внутри картеля может привести к падению цен на нефть марки Brent до уровня 3540 долларов за баррель.

Но наиболее вероятным в Bank of America считают другой сценарий. Если ОПЕК будет постепенно наращивать объемы производства в течение следующих 18 месяцев, то в 2018 году дисбаланс рынка составит 90 тыс. баррелей в сутки, а среднегодовая цена на нефть марки Brent вырастет до 50 долларов за баррель в 2017 году и до 52 долларов в 2018 году.

В третьем, маловероятном, сценарии производство ОПЕК сокращается из-за таких факторов, как военные действия, санкции или неэффективное управление в Ливии, Нигерии и Венесуэле. В этом случае Саудовская Аравия увеличит добычу, дисбаланс рынка в среднем составит 800 тыс. баррелей в сутки, а цена на нефть Brent вырастет до 6070 долларов за баррель в 2018 году.