На улицы Дубаи скоро выйдут миниатюрные патрульные автомобили-роботы

Вчера, 08:35Всего лишь спустя несколько недель после анонса робота-полицейского, командование полиции Дубаи объявило об очередном высокотехнологичном нововведении. Этим нововведением станут миниатюрные полицейские машины-роботы, которые в автоматическом режиме будут патрулировать улицы города, следить за соблюдением правил правопорядка, производить поиск и идентификацию преступников.На первом этапе эти автомобили будут действовать под руководством оператора при помощи системы дистанционного управления. Сверху автомобиля установлена камера с углом обзора в 360 градусов, данные от которой поступают в компьютер, на котором работает специализированное биометрическое программное обеспечение.Эти программы могут идентифицировать находящихся в розыске преступников, и в случае обнаружения таковых автомобиль может следовать за преступником, наблюдая за его действиями. А если преступник вдруг заметит слежку и попытается от нее оторваться, автомобиль-робот сможет запустить беспилотник, от которого уйти уже не получится достаточно просто.Согласно планам командования полиции Дубаи, патрульные автомобили роботы в первую очередь будут использоваться в туристических районах города. Помимо этого, автомобиль будет представлять собой еще склад для вещей, которые могут внезапно потребоваться человеку-полицейскому во время выполнения им своих служебных обязанностей. Доступ к этим вещам и компьютерной системе автомобиля-робота осуществляется путем сканирования отпечатков пальцев или другого метода идентификации личности полицейского.И в заключение следует заметить, что использование патрульных автомобилей-роботов, которое должно начаться уже к концу этого года, производится в рамках плана командования полиции Дубаи, согласно которому к 2030 году в рядах полиции города должно насчитываться не менее четвертой части роботов и других автоматизированных систем.