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Российские исследователи планируют "зажечь" самую яркую "звезду" на ночном небе

Вчера, 08:35
Российские исследователи планируют "зажечь" самую яркую "звезду" на ночном небе


Ночное небо заполнено звездами и другими космическими объектами. Самым узнаваемым из таких объектов является, конечно, Луна, а людям, немного знакомым с астрономией, без труда удается найти на небе Венеру, Марс, Сириус и Международную космическую станцию. Но вскоре на ночном небе появится еще один искусственный объект, который затмит своим сиянием все остальное, за исключением Луны. И этим объектом станет российский искусственный миниспутник "Маяк" стандарта CubeSat, оборудованный большими отражателями солнечного света, который будет запущен в космос в середине июля.

Ученые астрономы измеряют яркость свечения космических тел в условных единицах относительной меры, называющейся видимой звездной величиной. Солнце, как самый яркий объект на небе, имеет значение этой величины, равное -27, полная Луна имеет значение в диапазоне от -12 до -13, Международная космическая станция, самый яркий объект искусственного происхождения, -6, а яркость Венеры составляет -5.

Отражатели солнечного света обеспечат яркость свечения спутника "Маяк" -10, это сделает его вторым по яркости, после Луны, объектов в ночном небе. Спутник является разработкой студентов и преподавателей из Московского политехнического университета, его размер составляет 340.5 на 100 и на 100 мм, а вес - 3.6 килограмма. В столь небольшой размер студентам удалось поместить источник энергии, систему управления и отражатели в сложенном состоянии, которые будут развернуты уже на орбите.

Запуск миниспутника "Маяк" преследует сразу несколько целей. Первой целью является демонстрация возможностей немногочисленных исследовательских групп, которые могут делать малогабаритную космическую технику в условиях общественного финансирования (crowdfunding). Более того, яркий отраженный свет будет использован для проверки и отработки технологий определения траектории движения и размеров космических тел. И в самом конце большой отражатель спутника выступи в качестве аэродинамического тормозного устройства, при помощи которого спутник сойдет с орбиты и войдет в плотные слои атмосферы.

Согласно планам, миниспутник "Маяк" отправится в космос в качестве дополнительного груза ракеты-носителя Союз-2.1a, которая будет запущена 14 июля 2017 года.
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