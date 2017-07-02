Новости / KnowHow

Valkyrie - гуманоидный робот, который будет помогать людям при колонизации Марса

Вчера, 08:34
Valkyrie - гуманоидный робот, который будет помогать людям при колонизации Марса


В свое время мы уже рассказывали нашим читателям о роботе Valkyrie, который является детищем специалистов из Космического центра НАСА имени Джонсона в Хьюстоне. Изначально этот робот создавался для участия в соревновании DARPA Robotics Challenge. За время, прошедшее с момента завершения этого соревнования, создатели робота наделили его множеством дополнительных возможностей, и сейчас этот 190-сантиметровый робот рассматривается в качестве средства, которое окажет людям неоценимую помощь при колонизации Марса и других планет.

Одной из последних модификаций робота Valkyrie стал оптический сканер LIDAR с датчиками, которые позволяют ему видеть окружающую среду, обнаруживать препятствия и прокладывать наиболее оптимальный и безопасный маршрут. Наглядной демонстрацией работы данной системы является передвижение робота Valkyrie по цепочке уложенных на поверхность шлакоблоков. Помимо ходьбы по "пересеченной местности", робот способен выполнять широкий ряд других базовых движений, использующихся для выполнения несложных операций. Именно такая несложная работа ляжет на плечи робота, когда он, задолго до людей, будет отправлен на Марс в качестве авангарда, где он будет заниматься подготовкой площадок, заготовкой местных строительных материалов и других ресурсов, возведением первых строений будущей космической базы.

В конструкции робота Valkyrie специалисты НАСА использовали ряд технологий, которые применяются астронавтами во время выхода в открытый космос. В конструкции робота насчитывается 28 механических суставов, вращательный момент каждого из которых регулируется отдельно. Сбором информации занимаются 200 датчиков, разбросанных по всему корпусу робота, закрепленных на его голове, ногах и верхних манипуляторах.

Нижняя конечность робота имеет дину 140 сантиметров и состоит из семи суставов. А при эксплуатации робота в условиях невесомости его ноги могут быть заменены на своего рода манипуляторы, имеющие большее количество степеней свободы. На конце каждого такого манипулятора может быть установлен специализированный захват и там же находятся источники света, камера и датчики, служащие для составления трехмерных карт ближайшего пространства.

Верхняя конечность робота состоит из семи суставов и крепится к корпусу при помощи четырех независимых ротационных приводов. Все конечности робота Valkyrie имеют унифицированные механические и электрические разъемы, что позволяет легко их отсоединять, производит ремонт или менять их на специализированные инструменты, облегчающие выполнение работ разного типа.

Робот Valkyrie имеет возможность получать энергию от внешнего источника для чего у него имеется собственный универсальный инвертор-преобразователь. А емкости встроенной аккумуляторной батареи хватает на час работы в автономном режиме.

В конструкцию робота и в его программное обеспечение изначально был заложен ряд предохранительных мер, которые позволят ему в будущем работать рядом с людьми и не нанести им ущерба в случае возникновения какой-либо непредвиденной ситуации.

Создание робота Valkyrie обошлось НАСА в 2 миллиона долларов на сегодняшний день. Тем не менее, он все еще нуждается в дальнейшей работе над его конструкцией и совершенствованием программного обеспечения системы управления. Все эти работы выполняются сотрудниками группы IHMC Robotics, которая весьма неплохо зарекомендовала себя во время соревнования DARPA Robotics Challenge.

  • Просмотров: 31
Похожие материалы
  • Робот Atlas учится балансировать, стоя на одной ноге Робот Atlas учится балансировать, стоя на одной ноге
  • Робот Valkyrie готовится отправиться на Марс в 2025 году Робот Valkyrie готовится отправиться на Марс в 2025 году
  • Компания Boston Dynamics представляет робота ATLAS следующего поколения Компания Boston Dynamics представляет робота ATLAS следующего поколения
  • НАСА начинает разработку робота R5, предназначенного для участия в исследованиях космоса НАСА начинает разработку робота R5, предназначенного для участия в исследованиях космоса
  • НАСА начинает разработку робота R5, предназначенного дл участия в исследованиях космоса НАСА начинает разработку робота R5, предназначенного дл участия в исследованиях космоса
    • Отзывы читателей
    Российские исследователи планируют Российские исследователи планируют "зажечь" самую яркую "звезду" на ночном небе KnowHow Вчера, 08:35
    На улицы Дубаи скоро выйдут миниатюрные патрульные автомобили-роботы На улицы Дубаи скоро выйдут миниатюрные патрульные автомобили-роботы KnowHow Вчера, 08:35
    Valkyrie - гуманоидный робот, который будет помогать людям при колонизации Марса Valkyrie - гуманоидный робот, который будет помогать людям при колонизации Марса KnowHow Вчера, 08:34
    LG OLED65W7V, пожалуй, лучший телевизор современности LG OLED65W7V, пожалуй, лучший телевизор современности Государство Вчера, 00:40
    Nvidia возглавила рейтинг инновационных компаний мира Nvidia возглавила рейтинг инновационных компаний мира Государство Вчера, 00:38
    Dropbox ищет страховых гарантов для выхода на IPO Dropbox ищет страховых гарантов для выхода на IPO Государство Вчера, 00:35
    Bank of America назвал три сценария развития событий на рынке нефти Bank of America назвал три сценария развития событий на рынке нефти Государство Вчера, 00:19
    Al Hilal начал работать на розничном банковском рынке РК Al Hilal начал работать на розничном банковском рынке РК Государство Вчера, 00:12
    Беспилотник Aquila компании Facebook совершил второй испытательный полет и первую успешную посадку Беспилотник Aquila компании Facebook совершил второй испытательный полет и первую успешную посадку KnowHow 1-07-2017, 11:55
    Составлен список первоочередных целей для телескопа James Webb Space Telescope Составлен список первоочередных целей для телескопа James Webb Space Telescope KnowHow 1-07-2017, 11:54
    Машины-монстры: Самый точный на сегодняшний день промышленный робот-манипулятор Машины-монстры: Самый точный на сегодняшний день промышленный робот-манипулятор KnowHow 30-06-2017, 09:04
    SkEye - камера с миллиардом пикселей, SkEye - камера с миллиардом пикселей, "глаз" которой с высоты охватывает площадь 80 квадратных километров KnowHow 30-06-2017, 09:03
    В Кызылорде появятся микрорайоны с частными домами В Кызылорде появятся микрорайоны с частными домами Государство 30-06-2017, 00:32
    Амандык Баталов поздравил журналистов с праздником Амандык Баталов поздравил журналистов с праздником Государство 30-06-2017, 00:31
    Air India выставили на продажу Air India выставили на продажу Государство 30-06-2017, 00:24
    S&P Global Ratings подтвердил рейтинги Nostrum Oil and Gas на уровне В S&P Global Ratings подтвердил рейтинги Nostrum Oil and Gas на уровне В Государство 30-06-2017, 00:23
    Бизнес в Казахстане фиксирует рекордные прибыли Бизнес в Казахстане фиксирует рекордные прибыли Государство 30-06-2017, 00:17
    Машины-монстры: Самая большая в мире функционирующая электрогитара Машины-монстры: Самая большая в мире функционирующая электрогитара KnowHow 29-06-2017, 08:43
    Проведены первые стрельбы из высокоэнергетического лазера, установленного на боевом вертолете Проведены первые стрельбы из высокоэнергетического лазера, установленного на боевом вертолете KnowHow 29-06-2017, 08:42
    Машины-монстры: Diocles - лазер, вырабатывающий импульсы, в миллиард раз более яркие, чем свет Солнца Машины-монстры: Diocles - лазер, вырабатывающий импульсы, в миллиард раз более яркие, чем свет Солнца KnowHow 28-06-2017, 09:02