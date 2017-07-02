Valkyrie - гуманоидный робот, который будет помогать людям при колонизации Марса

Вчера, 08:34В свое время мы уже рассказывали нашим читателям о роботе Valkyrie, который является детищем специалистов из Космического центра НАСА имени Джонсона в Хьюстоне. Изначально этот робот создавался для участия в соревновании DARPA Robotics Challenge. За время, прошедшее с момента завершения этого соревнования, создатели робота наделили его множеством дополнительных возможностей, и сейчас этот 190-сантиметровый робот рассматривается в качестве средства, которое окажет людям неоценимую помощь при колонизации Марса и других планет.Одной из последних модификаций робота Valkyrie стал оптический сканер LIDAR с датчиками, которые позволяют ему видеть окружающую среду, обнаруживать препятствия и прокладывать наиболее оптимальный и безопасный маршрут. Наглядной демонстрацией работы данной системы является передвижение робота Valkyrie по цепочке уложенных на поверхность шлакоблоков. Помимо ходьбы по "пересеченной местности", робот способен выполнять широкий ряд других базовых движений, использующихся для выполнения несложных операций. Именно такая несложная работа ляжет на плечи робота, когда он, задолго до людей, будет отправлен на Марс в качестве авангарда, где он будет заниматься подготовкой площадок, заготовкой местных строительных материалов и других ресурсов, возведением первых строений будущей космической базы.В конструкции робота Valkyrie специалисты НАСА использовали ряд технологий, которые применяются астронавтами во время выхода в открытый космос. В конструкции робота насчитывается 28 механических суставов, вращательный момент каждого из которых регулируется отдельно. Сбором информации занимаются 200 датчиков, разбросанных по всему корпусу робота, закрепленных на его голове, ногах и верхних манипуляторах.Нижняя конечность робота имеет дину 140 сантиметров и состоит из семи суставов. А при эксплуатации робота в условиях невесомости его ноги могут быть заменены на своего рода манипуляторы, имеющие большее количество степеней свободы. На конце каждого такого манипулятора может быть установлен специализированный захват и там же находятся источники света, камера и датчики, служащие для составления трехмерных карт ближайшего пространства.Верхняя конечность робота состоит из семи суставов и крепится к корпусу при помощи четырех независимых ротационных приводов. Все конечности робота Valkyrie имеют унифицированные механические и электрические разъемы, что позволяет легко их отсоединять, производит ремонт или менять их на специализированные инструменты, облегчающие выполнение работ разного типа.Робот Valkyrie имеет возможность получать энергию от внешнего источника для чего у него имеется собственный универсальный инвертор-преобразователь. А емкости встроенной аккумуляторной батареи хватает на час работы в автономном режиме.В конструкцию робота и в его программное обеспечение изначально был заложен ряд предохранительных мер, которые позволят ему в будущем работать рядом с людьми и не нанести им ущерба в случае возникновения какой-либо непредвиденной ситуации.Создание робота Valkyrie обошлось НАСА в 2 миллиона долларов на сегодняшний день. Тем не менее, он все еще нуждается в дальнейшей работе над его конструкцией и совершенствованием программного обеспечения системы управления. Все эти работы выполняются сотрудниками группы IHMC Robotics, которая весьма неплохо зарекомендовала себя во время соревнования DARPA Robotics Challenge.