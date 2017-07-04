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Акционеры Казкоммерцбанка одобрили делистинг с LSE

Сегодня, 00:30
Акционеры Казкоммерцбанка одобрили делистинг с LSE


На внеочередном общем собрании акционеров АО «Казкоммерцбанк» принято решение прекратить листинг Глобальных депозитарных расписок банка на Лондонской фондовой бирже (LSE). Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе банка.

«Внеочередное общее собрание акционеров АО „Казкоммерцбанк“ („Банк“), состоявшееся „30“ июня 2017 года, приняло решение прекратить листинг Глобальных депозитарных расписок Банка, базовым активом которых являются простые акции, выпущенные (эмитированные) Банком на Лондонской фондовой бирже, и провести необходимые мероприятия, связанные с добровольным делистингом», — говорится в сообщении банка.

Ранее сообщалось, что решение о добровольном делистинге ГДР было принято по результатам всестороннего анализа последних трендов по торгам ГДР на Лондонской фондовой бирже, проведенного руководством банка, а также в целях оптимизации внутренних процедур и расходов.

«В настоящее время у банка нет планов по выходу на международные рынки капитала, в связи с чем дальнейшее поддержание листинга на Лондонской бирже не соответствует стратегии и планам по фондированию банка», — пояснили в Казкоме 16 июня текущего года.https://kapital.kz/finance/60625/kazkom-provedet-delisting-s-lse.html

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