Акимат Астаны запускает масштабный стартап-марафон

Сегодня, 00:12

В Астане запускается первый масштабный стартап-марафон Astana Innovations Challenge, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Развитие инновационной экосистемы столицы должно решать городские технологические задачи при активном вовлечении городских властей, научного, бизнес- и стартап-сообществ.

Astana Innovations Challenge состоит из шести мероприятий — хакатонов и стартап-уикендов, которые пройдут поэтапно и продлятся до конца текущего года. Всего на протяжении шести месяцев проект охватит четыре стартап-уикенда и два хакатона с различной тематической направленностью.

Организаторами проекта являются акимат города Астаны и АО «Астана Innovations».

Первый Startup Weekend пройдет 1416 июля в головном здании Forte Bank. Тема — выработка инновационных решений в сфере проблемных вопросов коммунального хозяйства, транспорта и городской экологии.

По итогам июльского Startup Weekend-а будут отобраны три лучших стартап-проекта, которые получат возможность прохождения интенсивной программы акселерациии на базе бизнес-инкубатора MOST, а также возможность внедрения проектов в столице.

Напомним, главой государства поставлена задача по вхождению Астаны в число 50 интеллектуальных и современных городов мира. Вместе с тем в соответствии с Планом нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» Президентом поставлена задача по превращению Астаны в деловой, культурный и научный центр Евразии, притягивающий исследователей, студентов, предпринимателей, туристов со всего региона (шаг № 69).