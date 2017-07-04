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Авиакомпания SCAT — 20 лет на рынке Казахстана

Сегодня, 00:15
Авиакомпания SCAT — 20 лет на рынке Казахстана


Второго июля авиакомпании SCAT исполнилось 20 лет. За эти годы авиакомпания выросла из небольшого коллектива, состоявшего из 17 человек и одного самолета, до одной из крупнейших авиакомпаний Казахстана со штатом более 1000 человек и собственным парком судов западного производства.

За двадцать лет работы на рынке пассажирских авиаперевозок авиакомпанией создана обширная маршрутная сеть, которая соединяет все областные центры Республики Казахстан и связывает их с крупнейшими городами ближнего и дальнего зарубежья. Авиакомпания выполняет регулярные, чартерные и субсидированные рейсы, ежегодно открывает до 10 новых направлений. На сегодняшний день маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 70 маршрутов, 25 из которых международные. Авиакомпания SCAT является лидером по количеству маршрутов внутри Республики Казахстан и ставит перед собой задачу по дальнейшему увеличению географии полетов по Казахстану, продвигая идею соединения регионов страны и развития родного Казахстана.


Авиакомпания SCAT — 20 лет на рынке Казахстана

Авиакомпания SCAT презентовала новый рейс Астана — Ереван

Авиакомпанией дважды успешно пройден и подтвержден международный аудит безопасности IOSA, развит ХАБ (узловой аэропорт, соединяющий рейсы из нескольких городов в одно направление) в городе Актау и начата работа по созданию ХАБа в городе Астане, что даст больше возможностей для развития международной маршрутной сети авиакомпании и подарит больше удобств для пассажиров.

Параллельно с развитием программы регулярных авиаперевозок авиакомпанией SCAT совместно с казахстанскими туристическими операторами была начата работа по развитию туристической отрасли в Республике Казахстан. За несколько лет были открыты десятки новых туристических маршрутов, чартерная программа развивается с каждым годом, открывая новые страны для казахстанцев.

К 2017 году парк воздушных судов авиакомпании состоит из 17 бортов западного производства, большая часть которых находится в собственности авиакомпании, и уже в этом месяце он увеличится на еще один борт — Boeing-737!

В юбилейный год авиакомпания SCAT не просто пополняет собственный парк воздушных судов новым бортом, а предлагает грандиозный проект. Его частью станут новый член семьи парка воздушных судов SCAT и любой человек, читающий эту новость. В честь 20-летия компании и пополнения парка воздушных судов авиакомпания SCAT запускает беспрецедентный розыгрыш для пассажиров, который стартует в августе этого года.


Авиакомпания SCAT — 20 лет на рынке Казахстана

SCAT запустила рейс Шымкент — Кокшетау

Также в честь своего 20-летия авиакомпания объявляет запуск самой масштабной акции этого года. В честь юбилея каждый месяц, с июля по декабрь, будет отмечен праздничными акциями и розыгрышами. Подробный календарь событий и новости компании доступны на официальном сайте.

Авиакомпания ставит перед собой далеко идущие цели, в 20 лет все только начинается, впереди Европа и значительное увеличение парка воздушных судов, а также улучшение сервисной программы компании.

Главными для авиакомпании являются люди. «Надежность, безопасность и наши пассажиры — это то, ради чего мы работаем и совершенствуемся вот уже 20 лет», — отмечают представители авиакомпании SCAT.

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