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БТА Банк погасил займ перед Казкомом

Сегодня, 00:34
БТА Банк погасил займ перед Казкомом


«БТА Банк» погасил задолженность по займу, предоставленному Казкомом, на сумму 2,4 трлн тенге, об этом сообщает пресс-служба ККБ.

«АО „Казкоммерцбанк“ сообщает, что 3 июля 2017 года АО „БТА Банк“ произвело погашение задолженности по займу, предоставленному АО „БТА Банк“ Казкоммерцбанком на сумму 2,4 трлн тенге. По остатку задолженности в размере 64,8 млрд тенге банком было произведено списание за счет сформированных провизий», — указывается в сообщении банка.


БТА Банк погасил займ перед Казкомом

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Таким образом, по состоянию на 3 июля 2017 года задолженность «БТА Банк» перед банком погашена в полном объеме.

«Заем, предоставленный АО „БТА Банк“, является для Казкоммерцбанка крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и сделкой с лицом, связанным с банком особыми отношениями», — уточнили в фининституте.

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