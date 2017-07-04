Faraday Future FF91, самый быстрый электрический автомобиль, установил новый рекорд по скорости подъема на Пайкс-Пик

Вчера, 08:05Несмотря на наличие проблем технического плана, электрический автомобиль Faraday Future FF91 успешно прошел один из самых жестких динамических тестов, подъем на вершину горы Пайкс-Пик (Pikes Peak). Данный подъем был проведен в рамках мероприятия 2017 Pikes Peak International Hill Climb и автомобиль FF91, который стал самым быстрым серийным электрическим автомобилем, добрался до вершины за 11 минут и 25.082 секунды.Термин "серийный" можно соотнести с автомобилем FF91 весьма с натягом. Ведь автомобиль, который мчался по извилистой горной дороге, является опытным образцом с мощностью двигателей 1050 лошадиных сил, оснащенный колесами меньшего диаметра и более узкими шинами для обеспечения лучшего сцепления с дорогой. Кроме этого, по-настоящему серийный выпуск таких автомобилей еще не начался.За рулем автомобиля во время подъема находился Робин Шут (Robin Shute), главный инженер компании Faraday Future, которому пришлось прямо на трассе периодически устранять "некоторые технические неполадки", совершая остановки. Один из таких моментов можно увидеть на видеоролике на отметке времени 10:45.Несмотря на эти технические неполадки автомобиль FF91 полностью продемонстрировал свое превосходство и установил новый рекорд, побив предыдущий более чем на 20 секунд. Предыдущий рекорд был установлен автомобилем Tesla Model S в 2016 году."Нашей целью было заставить автомобиль FF91 "прыгуть выше его возможностей"" - рассказывает Робин Шут, - "И во время испытаний нам удалось идентифицировать некоторые узкие места, одно из силовых реле аккумуляторной батареи и одну из печатных плат. Это позволит нам оперативно внести изменения в конструкцию автомобиля и серийные автомобили будут избавлены от проблем подобного рода".