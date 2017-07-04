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Компания Sony разработала новый высокоскоростной видеодатчик, предназначенный для промышленных роботов и автомобилей

Вчера, 08:04
Компания Sony разработала новый высокоскоростной видеодатчик, предназначенный для промышленных роботов и автомобилей


Недавно представители компании Sony представили вниманию общественности IMX382 - новый высокоскоростной видеодатчик промышленного назначения, скорость работы которого в 33 превосходит скорость работы других подобных решений. Датчик IMX382 обеспечивает скорость съемки в 1000 кадров в секунду, его конструкция оптимизирована для использования в системах промышленной автоматики, роботах и самоуправляемых автомобилях. Столь высокая скорость работы датчика позволит системам управления избегать возникновения фатальных ошибок, ведь датчик IMX382 способен запечатлеть объекты, двигающиеся с очень высокой скоростью.

"Задержки, вызванные малой скоростью работы обычных видеодатчиков, работающих со скоростью 30 кадров в секунду, часто становятся причинами возникновения сбоев и аварий на производственных линиях, некоторые из которых могут иметь фатальные последствия. Высокое быстродействие датчика IMX382 позволяет запечатлеть момент начала какого-то аномального события и это, в свою очередь, оставит системе управления достаточно времени для того, чтобы остановить процесс" - пишут представители компании Sony.

В области робототехники новый датчик позволит роботам обнаружить и быстро отреагировать на любые изменения в окружающей среде и на появление возле них новых движущихся объектов. Для снижения нагрузки на процессоры систем управления роботами, датчик IMX382 имеет встроенные схемы предварительной обработки сигналов и программируемый процессор, который самостоятельно может выполнять достаточно сложные задачи, такие, как обнаружение отдельных объектов.

Помимо этого, процессор датчика может сам определить скорость и направление движения объекта, вычислить положение средней геометрической точки объекта, и такие данные становятся доступными для каждого следующего кадра после анализа нескольких предыдущих последовательных кадров съемки.

Следует отметить, что традиционные системы компьютерного видения обнаруживают, идентифицируют и отслеживают объекты при помощи программного обеспечения, функционирующего на компьютере, который должен обладать достаточной вычислительной мощностью. Датчик же IMX382 выполняет все подобные задачи за счет использования специализированных аппаратных узлов и логических цепей. Благодаря этому и при помощи нового датчика с задачами, связанными с анализом и распознаванием объектов на изображении сможет справиться уже не самый мощный однокристальный микроконтроллер.

Компания Sony планирует развернуть полномасштабное производство датчиков IMX382 к концу нынешнего года. А первые опытные образцы таких датчиков будут отправлены разработчикам автоматизированных систем уже в октябре.
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