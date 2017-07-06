Apple тестирует 3D-распознавание лиц для разблокировки iPhone

Сегодня, 00:17

Компания Apple тестирует улучшенную систему безопасности для iPhone, которая позволит пользователям разблокировать смартфон при помощи 3D-распознавания лиц, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



При помощи этой системы распознавания пользователи также смогут подтверждать подлинность платежей, рассказали источники. Для улучшения системы компания также тестирует технологию сканирования глаза, пишет RNS.

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По словам источника, технология распознавания лица позволит разблокировать телефон за несколько сотен миллисекунд. Распознавание должно срабатывать, даже если телефон лежит на плоской поверхности, а не поднесен к лицу. Агентство указывает, что функцию пока тестируют и она может не появиться в следующем iPhone. Новая система должна заменить систему сканирования отпечатка пальца Touch ID.

Apple не первая компания, которая намерена использовать биометрические данные для распознавания пользователя. Ранее Samsung предоставила пользователям возможность разблокировать телефон при распознавании радужки глаза.