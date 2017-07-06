Компания Eviation Aircraft представляет прототип электрического самолета, способного преодолеть дистанцию в 1000 километров

Вчера, 08:34На 52-м Международном Парижском авиашоу компания Eviation Aircraft представила всеобщему вниманию первый опытный образец разработанного ими полностью электрического самолета, способного на одном заряде аккумуляторных батарей преодолеть дистанцию в 965 километров (600 миль). Технологии, использованные при создании электрического самолета, были разработаны во время участия компании Eviation Aircraft в программе НАСА On-Demand Mobility Program, а сертификация самолета может быть закончена к концу следующего года, после чего может быть начато серийное производство.Небольшой электрический самолет может перевозить от шести до девяти пассажиров и двух членов экипажа на расстояния, покрывающие основную массу внутренних в большинстве стран и некоторую часть международных маршрутов. Основным достижением специалистов компании Eviation Aircraft является разработка нового типа воздушно-алюминиевой аккумуляторной батареи, емкости которой достаточно для накопления энергии, необходимой для дальнего перелета."В нашем самолете использована модернизированная воздушно-алюминиевая батарея, изначально разработанная компанией Phinergy Ltd. Мы добавили к этому буфер на традиционных аккумуляторных батареях, и умную систему распределения энергии, основанную на использовании аналитических алгоритмов" - пишут представители компании Eviation Aircraft, - "Все это вместе представляет собой самую высокоэффективную энергетическую систему, позволяющую использовать каждую "крупинку" дефицитной энергии аккумуляторных батарей".И в заключение следует отметить, что компания Eviation Aircraft не намерена вступать в конкуренцию с другими компаниями, выпускающими самолеты. Компания Eviation Aircraft видит свет будущее в качестве воздушного аналога сервиса Uber.