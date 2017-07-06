Новости / KnowHow

Компания Eviation Aircraft представляет прототип электрического самолета, способного преодолеть дистанцию в 1000 километров

Вчера, 08:34
Компания Eviation Aircraft представляет прототип электрического самолета, способного преодолеть дистанцию в 1000 километров


На 52-м Международном Парижском авиашоу компания Eviation Aircraft представила всеобщему вниманию первый опытный образец разработанного ими полностью электрического самолета, способного на одном заряде аккумуляторных батарей преодолеть дистанцию в 965 километров (600 миль). Технологии, использованные при создании электрического самолета, были разработаны во время участия компании Eviation Aircraft в программе НАСА On-Demand Mobility Program, а сертификация самолета может быть закончена к концу следующего года, после чего может быть начато серийное производство.

Небольшой электрический самолет может перевозить от шести до девяти пассажиров и двух членов экипажа на расстояния, покрывающие основную массу внутренних в большинстве стран и некоторую часть международных маршрутов. Основным достижением специалистов компании Eviation Aircraft является разработка нового типа воздушно-алюминиевой аккумуляторной батареи, емкости которой достаточно для накопления энергии, необходимой для дальнего перелета.

"В нашем самолете использована модернизированная воздушно-алюминиевая батарея, изначально разработанная компанией Phinergy Ltd. Мы добавили к этому буфер на традиционных аккумуляторных батареях, и умную систему распределения энергии, основанную на использовании аналитических алгоритмов" - пишут представители компании Eviation Aircraft, - "Все это вместе представляет собой самую высокоэффективную энергетическую систему, позволяющую использовать каждую "крупинку" дефицитной энергии аккумуляторных батарей".

И в заключение следует отметить, что компания Eviation Aircraft не намерена вступать в конкуренцию с другими компаниями, выпускающими самолеты. Компания Eviation Aircraft видит свет будущее в качестве воздушного аналога сервиса Uber.
  • Просмотров: 61
Похожие материалы
  • AirQuadOne - проект персонального летающего транспортного средства от компании Neva Aerospace AirQuadOne - проект персонального летающего транспортного средства от компании Neva Aerospace
  • Компания Spark Racing Technology представляет концепт электрического автомобиля для сезона 2018 года гонок Formula E Компания Spark Racing Technology представляет концепт электрического автомобиля для сезона 2018 года гонок Formula E
  • Компания Samsung представила батарею, способную обеспечить 500-километровый пробег и 20-минутнуое время зарядки электрических автомобилей Компания Samsung представила батарею, способную обеспечить 500-километровый пробег и 20-минутнуое время зарядки электрических автомобилей
  • X-57 X-57 "Maxwell" - проект электрического самолета для программы VTOL X-plane
  • Электрический автомобиль Tesla Model S P85D совершает рекордный по дальности пробег на одном заряде аккумуляторных батарей Электрический автомобиль Tesla Model S P85D совершает рекордный по дальности пробег на одном заряде аккумуляторных батарей
    • Отзывы читателей
    НАСА планирует испытать технологию защиты Земли от опасных астероидов НАСА планирует испытать технологию защиты Земли от опасных астероидов KnowHow Вчера, 08:35
    Компания Eviation Aircraft представляет прототип электрического самолета, способного преодолеть дистанцию в 1000 километров Компания Eviation Aircraft представляет прототип электрического самолета, способного преодолеть дистанцию в 1000 километров KnowHow Вчера, 08:34
    Volvo прекратит делать машины с бензиновыми двигателями в 2019 году Volvo прекратит делать машины с бензиновыми двигателями в 2019 году Государство Вчера, 00:35
    Volkswagen возвращается на иранский рынок Volkswagen возвращается на иранский рынок Государство Вчера, 00:34
    Tokyo Rope Manufacturing открывает завод в Алматы Tokyo Rope Manufacturing открывает завод в Алматы Государство Вчера, 00:28
    18-миллионному жителю страны подарят квартиру 18-миллионному жителю страны подарят квартиру Государство Вчера, 00:20
    Apple тестирует 3D-распознавание лиц для разблокировки iPhone Apple тестирует 3D-распознавание лиц для разблокировки iPhone Государство Вчера, 00:17
    Астрономы обнаружили самую тусклую карликовую галактику из известных на сегодняшний день Астрономы обнаружили самую тусклую карликовую галактику из известных на сегодняшний день KnowHow 5-07-2017, 08:18
    Создан транзисторный Создан транзисторный "нейрон", ведущий себя в точности, как его живой аналог KnowHow 5-07-2017, 08:18
    Faraday Future FF91, самый быстрый электрический автомобиль, установил новый рекорд по скорости подъема на Пайкс-Пик Faraday Future FF91, самый быстрый электрический автомобиль, установил новый рекорд по скорости подъема на Пайкс-Пик KnowHow 4-07-2017, 08:05
    Создан самый высококачественный лазер, ширина полосы спектра которого составляет всего 0.01 Гц Создан самый высококачественный лазер, ширина полосы спектра которого составляет всего 0.01 Гц KnowHow 4-07-2017, 08:05
    Компания Sony разработала новый высокоскоростной видеодатчик, предназначенный для промышленных роботов и автомобилей Компания Sony разработала новый высокоскоростной видеодатчик, предназначенный для промышленных роботов и автомобилей KnowHow 4-07-2017, 08:04
    БТА Банк погасил займ перед Казкомом БТА Банк погасил займ перед Казкомом Государство 4-07-2017, 00:34
    Акционеры Казкоммерцбанка одобрили делистинг с LSE Акционеры Казкоммерцбанка одобрили делистинг с LSE Государство 4-07-2017, 00:30
    Без ЭЦП можно получить 20 государственных услуг Без ЭЦП можно получить 20 государственных услуг Государство 4-07-2017, 00:28
    Авиакомпания SCAT — 20 лет на рынке Казахстана Авиакомпания SCAT — 20 лет на рынке Казахстана Государство 4-07-2017, 00:15
    Акимат Астаны запускает масштабный стартап-марафон Акимат Астаны запускает масштабный стартап-марафон Государство 4-07-2017, 00:12
    Создан прототип мобильного телефона, не требующего батареи для своей работы Создан прототип мобильного телефона, не требующего батареи для своей работы KnowHow 3-07-2017, 08:17
    AirQuadOne - проект персонального летающего транспортного средства от компании Neva Aerospace AirQuadOne - проект персонального летающего транспортного средства от компании Neva Aerospace KnowHow 3-07-2017, 08:17
    Новые алгоритмы помогут уменьшить износ колес марсохода Curiosity Новые алгоритмы помогут уменьшить износ колес марсохода Curiosity KnowHow 3-07-2017, 08:16