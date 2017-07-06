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НАСА планирует испытать технологию защиты Земли от опасных астероидов

Вчера, 08:35
НАСА планирует испытать технологию защиты Земли от опасных астероидов


В настоящее время американское космическое агентство НАСА, сотрудничая с космическими агентствами других стран, разрабатывает технологию космической обороны, которая может быть использована для защиты Земли от катастрофического столкновения с одним из астероидов. Хотя в настоящее время такая угроза еще не нависла над нашей планетой, в будущем все может измениться достаточно быстро, и в ближайшем времени НАСА собирается выполнить испытания системы защиты, в ходе которых специальный космический аппарат столкнется с одним из астероидов для того, чтобы столкнуть его с траектории движения.

Предстоящие испытания являются частью программы под названием Double Asteroid Redirection Test (DART). Добро на проведение этих испытаний было получено от руководства НАСА 23 июня 2017 года, а сами испытания должны продемонстрировать эффективность или, возможно, неэффективность выбранной стратегии защиты.

"Ударный" космический аппарат, имеющий размер, сопоставимый с размером бытового холодильника, будет разогнан до скорости, в 9 раз превышающей скорость вылета пули из ствола огнестрельного оружия. А целью этой космической "пули" станет меньший из астероидов пары Didymos B, которая движется в космическом пространстве. Эта пара астероидов изучалась астрономами на протяжении многих лет и в течение следующих пяти лет она должна пройти не так уж и далеко от Земли по космическим меркам. Меньший из астероидов этой пары имеет размер порядка 161.5 метра.

Система управления космического аппарата DART автоматически наведет его на цель, а исследователи будут только контролировать ее работу, находясь на Земле. Множество астрономических инструментов будут нацелены на астероид Didymos B в этот момент, и их наблюдения должны позволить зафиксировать сам факт столкновения и произведенные им эффекты, которые за последующее время должны оказать влияние на траекторию движения астероида.

Следует отметить, что астероиды, представляющие собой угрозу для Земли, могут быть обнаружены еще задолго до момента опасного сближения с Землей. И в таком случае для их отклонения от опасного курса будет достаточно лишь слабого воздействия, которое способен оказать удар небольшого космического аппарата-тарана.

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