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Tokyo Rope Manufacturing открывает завод в Алматы

Сегодня, 00:28
Tokyo Rope Manufacturing открывает завод в Алматы


В Алматы начинает строительство второго высокотехнологичного завода по производству инженерных систем защиты транснациональной корпорации Tokyo Rope Manufacturing. Закладка капсулы состоялась на территории Индустриальной зоны Алатауского района. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акима города.

Запуск первого японского завода по производству металлических высокопрочных сеток и панелей «Tokyo Rope Almaty» состоялся в ноябре прошлого года с участием Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

В своем выступлении аким мегаполиса Бауыржан Байбек отметил, что сегодня Алматы сформировался как город высокой инвестиционной и инновационной привлекательности, чему свидетельствуют цифры — инвестиции в основной капитал по городу за текущий год выросли на 11%, а внешние инвестиции увеличились на 25%.


Tokyo Rope Manufacturing открывает завод в Алматы

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«Во время встречи нашего Главы государства с Премьер-Министром Японии Синдзо Абэ в ноябре прошлого года, обе стороны договорились об усилении двусторонних отношении. В этой связи в Алматы создается японский деловой клуб и японский индустриальный парк, реализуется второй этап проекта „Tokyo Rope Almaty“. В целом, в настоящее время в Индустриальной зоне Алматы реализуются уже 40 проектов, призванных заместить импорт и увеличить экспорт продукции», — отметил Бауыржан Байбек.

По словам председателя совета директоров Tokyo Rope Manufacturing Шигето Танаки, это уникальное предприятие, не имеющее аналогов вне Японии. Инвестиции иностранной компании для запуска завода, который расположится на 4 га в Индустриальной зоне, составят порядка 3,6 млрд тенге.


Tokyo Rope Manufacturing открывает завод в Алматы

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«Здесь будут выпускать высококачественные металлические тросы, стальные оцинкованные сетки для горных и карьерных работ, буросвайные анкера и др. Продукция будет иметь значительную долю казахстанского содержания, что позволит значительно снизить её себестоимость. Объем производства составит порядка 17 тыс. тонн в год. Ввод в эксплуатацию завода запланирован на 2018 год», — сообщил Шигето Танака.

Компания Tokyo Rope, основанная более 130 лет назад, является мировым лидером в производстве стальных канатов, а также специализируется на проектировании, производстве и монтаже защитных сооружений против селей, лавин, обвалов, камнепадов. На сегодня 12 из 20 крупнейших в мире мостов построены с использованием канатов японской фирмы (через пролив Босфор, через Суэцкий канал, один из самых длинных в мире Стоункатерс в Гонконге и др). В каждой четвертой автошине, произведенной в Японии, использована продукция Tokyo Rope. Наряду с этим компания известна высококачественными канатами для скоростных лифтов и продукцией для инженерной защиты.

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