НАСА планирует возвратиться к исследованиям ледяных планет внешней части Солнечной системы

7-07-2017, 08:35Уран не посещался исследовательскими космическими аппаратами с 1986 года, а на Нептуне последние "посетители" были в 1989 году. Для того, чтобы исправить это упущение, руководство НАСА приняло решение и начало составлять планы возобновления исследований ледяных гигантских планет, находящихся на краю Солнечной системы. И сейчас уже закончен этап исследований, целью которого является определение научных приоритетов, необходимых для реализации научных инструментов и, естественно, конструкции космического аппарата, способного "забраться" в такую даль."Нам пока ничего неизвестно о том, как сформировались эти планеты и их спутники" - рассказывает Эми Саймон (Amy Simon), исследователь НАСА, - "Наблюдения за этими планетами дают нам некоторые подсказки на имеющиеся у нас вопросы, но получение более детальной информации возможно только путем проведения исследований на одной или сразу двух самых дальних планетах Солнечной системы".Миссия на край Солнечной системы будет преследовать две основные цели - изучение строения планет, на которых, согласно некоторым предположениям, присутствуют океаны жидкой воды, скрывающиеся под толстым слоем льда. Также в рамках изучения планет будут проведены анализ химического состава атмосферы планет и поиски залежей различных полезных ископаемых на и под их поверхностью. Второй целью исследований является изучение магнитосферы планет, космической "погоды" в близлежащем пространстве, спутников и кольцевых систем.В отчете о проделанной работе специалисты НАСА в общих чертах обрисовали конструкцию космического аппарата и состав его бортовых научных инструментов, которые позволят успешно выполнить все намеченные задачи. Орбитальный аппарат будет оборудован камерами с широким и узким углами обзора, снабженных допплеровским блоком формирования изображений, магнитометром и вторым космическим аппаратом малых размеров, который совершит погружение в атмосферу, выполняя измерения температуры, плотности, давления и все другие необходимые измерения.Если программе исследований Урана и Нептуна дадут "зеленый свет", самым ранним сроком запуска космического аппарата будет 2030 год. А аппарату для того, чтобы добраться к внешнему краю Солнечной системы, потребуется еще минимум 10 лет.