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Акорда опубликовала архивное видео c президентом

Сегодня, 00:18
Акорда опубликовала архивное видео c президентом


Акорда опубликовала сюжет канала Discovery Chanel о президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.
«Пресс-служба президента Республики Казахстан публикует сюжет передачи World Monitor (автор Саймон Маркс), вышедший в эфир телеканала Discovery Chanel в сентябре 1991 года. Спустя месяц, 27 октября, глава государства отбыл с официальным визитом в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии по приглашению руководства этой страны», — указывается в сообщении пресс-службы.

В передаче рассказывается о первых днях Нурсултана Назарбаева на посту президента.

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