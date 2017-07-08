Акорда опубликовала архивное видео c президентом

Сегодня, 00:18

Акорда опубликовала сюжет канала Discovery Chanel о президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Пресс-служба президента Республики Казахстан публикует сюжет передачи World Monitor (автор Саймон Маркс), вышедший в эфир телеканала Discovery Chanel в сентябре 1991 года. Спустя месяц, 27 октября, глава государства отбыл с официальным визитом в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии по приглашению руководства этой страны», — указывается в сообщении пресс-службы.



В передаче рассказывается о первых днях Нурсултана Назарбаева на посту президента.