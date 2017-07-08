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Асет Исекешев разобрался, почему компенсации за снос жилья низкие

Сегодня, 00:32
Асет Исекешев разобрался, почему компенсации за снос жилья низкие


Аким Астаны Асет Исекешев прокомментировал вопрос низких компенсаций за сносимое жилье под нужды государства, передает «Казинформ».

«Я тоже разбирал этот вопрос — почему такие суммы? По закону даётся только кадастровая стоимость, потом подают в суд, суд поправляет сумму. Бывает, что дело доходит до суда, и потом государство выплачивает. Но есть и другие примеры. Был построен инвестором рынок, было снесено 67 домов, хозяева получили возмещение, остался один дом, и его хозяин заявил, что его имущество стоит условно три миллиона долларов. И этот дом так и остался посередине базарной площади», — пояснил Исекешев, отвечая на вопрос из зала в ходе урбан-форума в Астане.

Градоначальник отметил, что по каждому случаю необходимо разбираться отдельно, но кроме суда другого механизма по урегулированию отношений между властью и населением нет.

«По каждому факту нужно разбираться отдельно. А в общем, когда город быстро развивается, когда строятся дороги, для городских нужд покупают дачные дома и через механизм судебной власти выкупаются дачи. А как иначе? Строится, например, вокзал новый — к нему нужны дороги. Как быть, скажите. Единственный механизм выкупа и споров — через судебные органы», — подчеркнул Асет Исекешев.

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