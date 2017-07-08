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Caterpillar Hadrian X - робот-строитель, который может укладывать 1000 кирпичей в час и построить дом за два дня

Вчера, 09:07
Caterpillar Hadrian X - робот-строитель, который может укладывать 1000 кирпичей в час и построить дом за два дня


В свое время мы рассказывали нашим читателям об австралийской робототехнической компании Fastbrick Robotics, специалисты которой создали строительного робота-каменщика Hadrian. Некоторое время назад известная машиностроительная компания Caterpillar инвестировала в дело компании Fastbrick Robotics 2 миллиона долларов, благодаря чему на свет появится новый строительный робот Hadrian X, обладающий большими возможностями, да и выглядящий гораздо более благообразно, нежели его предшественник.

Новый робот Hadrian X представляет собой 30-метровую стрелу, установленную на платформе грузового автомобиля, снабженную манипулятором, подающим устройством, насосом для строительного раствора и дополнительным инструментом. Все это работает под управлением компьютера, в который предварительно загружается модель создаваемого дома, подготовленная в специализированное программе автоматизированного проектирования. Взяв за основу эту модель, компьютер рассчитывает каждый шаг действий робота и начинает работу. А собственно механизм робота может уложить в час 1000 кирпичей, подвергая некоторые из них обрезке и обработке для того, чтобы соблюсти точные размеры дверных и оконных проемов, мест для проводки, трубопроводов и других элементов будущего здания.

Напомним нашим читателям, что первый робот Hadrian появился на свет в 2015 году, и это событие сразу привлекло внимание руководства компании Caterpillar. Через некоторое время между компаниями Caterpillar и Fastbrick Robotics было подписано соглашение о взаимопонимании и совместных действиях. После этого, совместными усилиями эти две компании занимаются разработкой, производством и реализацией робототехнических устройств автоматической укладки кирпича. И в ближайшем будущем обладателями таких роботов, которые смогут работать по 24 часа в сутки 7 дней в неделю, смогут стать строительные компании со всего мира.

В настоящее время объем финансирования, предоставленного компанией Caterpillar компании Fastbrick Robotics составляет 2 миллиона долларов. Но эта сумма может увеличиться еще на 8 миллионов в случае принятия акционерами компании Fastbrick Robotics решения о более тесном сотрудничестве с компанией Caterpillar. Но, в любом из вариантов, первые серийные строительные роботы Hadrian X, которые будут выпускаться уже под торговой маркой Caterpillar, появятся на рынке к концу 2017 года.

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