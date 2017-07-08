В BNP Paribas ждут понижения цены на золото до $1165 за унцию

Сегодня, 00:39

Глава отдела стратегий для сырьевых рынков лондонского BNP Paribas Гарри Чилингуриан прогнозирует, что цена на золото опустится к концу года до 1165 доллара за унцию — то есть на 5% по сравнению с ее текущим положением, 1225 долларов за унцию. Об этом пишет RNS со ссылкой на Bloomberg.



Чилингуриан допускает даже, что в случае преодоления технической поддержки в диапазоне 1190−1200 долларов цена может вступить в фазу дальнейшей коррекции — к минимумам декабря 2016 года, когда она падала до 1122,89 долларов за унцию.

По словам аналитика, планы ФРС снова повысить ключевую ставку (в BNP ждут этого в декабре) и, возможно, начать сокращение портфеля негативны для активов, которые не приносят процентов.

Золото может достигнуть $1,5 тысячи за унцию

Укрепление доллара, рост цены акций и повышение аппетита к риску также отрицательно сказались на привлекательности золота.

Июнь стал первым с начала года месяцем, по итогам которого унция золота подешевела — признаки стабильного экономического роста снизили спрос на активы-убежища, несмотря на повышение геополитической напряженности. Впрочем, за период с начала года золото все же подорожало на 7%.

Медианный прогноз цены на золото от 31 аналитика — 1230 долларов за унцию. Прогнозы Чилингуриана и BNP относятся к числу наиболее точных — как в IV квартале 2016 года, так и во II квартале 2017 года эта оценка оказалась наилучшей.