Volkswagen отзывает в России более 2000 машин

Сегодня, 00:20

Российский дилер Volkswagen — ООО «Фольксваген групп рус» — отзывает в России 1045 автомобилей марки Volkswagen моделей Golf, Eos, Scirocco и Caddy, а также 1325 авто марки Audi модели A3 из-за проблем с электрикой. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2004 по 2012 год, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«Причиной отзыва автомобилей Volkswagen и Audi A3 ограниченного периода производства стала существующая возможность термомеханической перегрузки основных компонентов блока управления электронного контроля устойчивости, и вследствие этого — нарушение соединения с массой в блоке управления», — отмечается в сообщении.

Из-за этой неисправности может отказать ряд функций по стабилизации автомобиля, предупреждает Росстандарт.