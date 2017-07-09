Китайский экспериментальный токамак EAST установил новый рекорд - 101.2 секунды стабильной работы

9-07-2017, 09:32Китайский экспериментальный реактор теромоядерного синтеза Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) установил новый мировой рекорд, проработав 101.2 секунды в стабильном H-режиме (High-confinement mode, H-mode). Эта установка, созданная учеными из Института физики (Institute of Physical Science) китайской Академии наук, стала первым реактором типа токамак, которому удалось преодолеть 100-секундный барьер стабильной непрерывной работы.Новый рекорд побил предыдущий рекорд, установленный в прошлом году на этом же реакторе. Тогда ученым из Института физики удалось продержать реактор в состоянии стабильной работы в H-режиме в течение 60 секунд.И в заключение следует отметить, что работа реактора EAST в стабильном H-режиме представляет собой важную экспериментальную поддержку международному проекту International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER). Напомним, что в рамках этого проекта на юге Франции сейчас ведется строительство нового термоядерного реактора, который после завершения станет самым большим и мощным реактором термоядерного синтеза.