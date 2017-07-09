Новости / KnowHow

Китайский экспериментальный токамак EAST установил новый рекорд - 101.2 секунды стабильной работы

9-07-2017, 09:32
Китайский экспериментальный токамак EAST установил новый рекорд - 101.2 секунды стабильной работы


Китайский экспериментальный реактор теромоядерного синтеза Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) установил новый мировой рекорд, проработав 101.2 секунды в стабильном H-режиме (High-confinement mode, H-mode). Эта установка, созданная учеными из Института физики (Institute of Physical Science) китайской Академии наук, стала первым реактором типа токамак, которому удалось преодолеть 100-секундный барьер стабильной непрерывной работы.

Новый рекорд побил предыдущий рекорд, установленный в прошлом году на этом же реакторе. Тогда ученым из Института физики удалось продержать реактор в состоянии стабильной работы в H-режиме в течение 60 секунд.

И в заключение следует отметить, что работа реактора EAST в стабильном H-режиме представляет собой важную экспериментальную поддержку международному проекту International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER). Напомним, что в рамках этого проекта на юге Франции сейчас ведется строительство нового термоядерного реактора, который после завершения станет самым большим и мощным реактором термоядерного синтеза.
  • Просмотров: 35
Похожие материалы
  • В Южной Корее установлен новый рекорд в области термоядерного синтеза В Южной Корее установлен новый рекорд в области термоядерного синтеза
  • Конструкция термоядерного стелларатора Wendelstein 7-X обеспечивает сверхвысокоточное управление сложной формой магнитного поля Конструкция термоядерного стелларатора Wendelstein 7-X обеспечивает сверхвысокоточное управление сложной формой магнитного поля
  • Китайский экспериментальный термоядерный реактор EAST успешно удержал высокотемпературную водородную плазму в течение 102 секунд. Китайский экспериментальный термоядерный реактор EAST успешно удержал высокотемпературную водородную плазму в течение 102 секунд.
  • Экспериментальный термоядерный реактор Wendelstein 7-X готовится к первому впрыску топлива Экспериментальный термоядерный реактор Wendelstein 7-X готовится к первому впрыску топлива
  • Произведены первые запуски нового термоядерного реактора Wendelstein 7-X Произведены первые запуски нового термоядерного реактора Wendelstein 7-X
    • Отзывы читателей
    Использование искусственного интеллекта позволило ускорить и улучшить качество процесса рендеринга изображений Использование искусственного интеллекта позволило ускорить и улучшить качество процесса рендеринга изображений KnowHow Вчера, 09:04
    Астрономы установили, что самые быстрые звезды нашей галактики, вероятно, Астрономы установили, что самые быстрые звезды нашей галактики, вероятно, "рождены" за ее пределами KnowHow Вчера, 09:04
    Samsung хочет обойти Apple по прибыли во II квартале Samsung хочет обойти Apple по прибыли во II квартале Государство Вчера, 00:37
    В Bank of America рассказали о конце эры доллара В Bank of America рассказали о конце эры доллара Государство Вчера, 00:36
    Jawbone ликвидирует бизнес Jawbone ликвидирует бизнес Государство Вчера, 00:35
    Facebook вложится в строительство 1500 квартир Facebook вложится в строительство 1500 квартир Государство Вчера, 00:30
    В Стамбуле прошел митинг против Реджепа Эрдогана В Стамбуле прошел митинг против Реджепа Эрдогана Государство Вчера, 00:12
    Компания Tesla построит самую большую в мире литий-ионную аккумуляторную батарею Компания Tesla построит самую большую в мире литий-ионную аккумуляторную батарею KnowHow 9-07-2017, 09:33
    Новый тип трехмерного дисплея позволяет избежать усталости глаз при использовании виртуальной или дополненной реальности Новый тип трехмерного дисплея позволяет избежать усталости глаз при использовании виртуальной или дополненной реальности KnowHow 9-07-2017, 09:32
    Китайский экспериментальный токамак EAST установил новый рекорд - 101.2 секунды стабильной работы Китайский экспериментальный токамак EAST установил новый рекорд - 101.2 секунды стабильной работы KnowHow 9-07-2017, 09:32
    Телескоп Хаббл обнаружил массивную мертвую дисковую галактику, факт существования которой бросает вызов теориям эволюции галактик Телескоп Хаббл обнаружил массивную мертвую дисковую галактику, факт существования которой бросает вызов теориям эволюции галактик KnowHow 8-07-2017, 09:07
    Caterpillar Hadrian X - робот-строитель, который может укладывать 1000 кирпичей в час и построить дом за два дня Caterpillar Hadrian X - робот-строитель, который может укладывать 1000 кирпичей в час и построить дом за два дня KnowHow 8-07-2017, 09:07
    В BNP Paribas ждут понижения цены на золото до $1165 за унцию В BNP Paribas ждут понижения цены на золото до $1165 за унцию Государство 8-07-2017, 00:39
    Асет Исекешев разобрался, почему компенсации за снос жилья низкие Асет Исекешев разобрался, почему компенсации за снос жилья низкие Государство 8-07-2017, 00:32
    Microsoft сократит тысячи сотрудников Microsoft сократит тысячи сотрудников Государство 8-07-2017, 00:21
    Volkswagen отзывает в России более 2000 машин Volkswagen отзывает в России более 2000 машин Государство 8-07-2017, 00:20
    Акорда опубликовала архивное видео c президентом Акорда опубликовала архивное видео c президентом Государство 8-07-2017, 00:18
    Компания Google начала разработку самоуправляемых грузовых автомобилей-роботов Компания Google начала разработку самоуправляемых грузовых автомобилей-роботов KnowHow 7-07-2017, 08:35
    НАСА планирует возвратиться к исследованиям ледяных планет внешней части Солнечной системы НАСА планирует возвратиться к исследованиям ледяных планет внешней части Солнечной системы KnowHow 7-07-2017, 08:35
    НАСА планирует испытать технологию защиты Земли от опасных астероидов НАСА планирует испытать технологию защиты Земли от опасных астероидов KnowHow 6-07-2017, 08:35