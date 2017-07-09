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Компания Tesla построит самую большую в мире литий-ионную аккумуляторную батарею

9-07-2017, 09:33
Компания Tesla построит самую большую в мире литий-ионную аккумуляторную батарею


Региональное правительство Южной Австралии подписало контракт с известной компанией Tesla, предметом которого является строительство буферной энергетической системы на основе литий-ионных аккумуляторных батарей. Емкость этой гигантской батареи составит 129 МВт*ч и со слов Элона Маска, основателя и руководителя компании Tesla, эта энергетическая система станет самой большой среди других подобных систем в мире.

Основой новой системы станет "фирменная" технология Tesla Powerpack. Система должна быть сдана в эксплуатацию к декабрю 2017 года и хранимой ей энергии будет достаточно для снабжения 30 тысяч среднестатистических домов. Самая большая в мире аккумуляторная батарея будет подключена к ветряной электростанции Hornsdale Wind Farm, принадлежащей французской энергетической компании Neoen и находящейся неподалеку около Джеймстауна, города, расположенного в 230 километрах от Аделаиды.

Наличие резервного источника энергии в данном регионе Австралии позволит решить проблему, с которой столкнулись жители за последние годы. Периоды длительной засухи, чередующиеся с мощными штормами, часто оставляли жителей без электроснабжения и такое положение дел вынудило правительство к принятию надлежащих мер.

"Элементы Tesla Powerpack будут заряжаться от источника экологически чистой возобновляемой энергии, коим является ветряная станция Hornsdale Wind Farm" - пишут представители компании Tesla в официальном заявлении, - "Накопленная энергия будет подаваться в энергетические сети в часы пикового потребления, что позволит снизить нагрузку на электростанции. Помимо этого, Tesla Powerpack станет резервным источником энергии, который поддержит работу энергетической инфраструктуры Южной Австралии в случае каких-либо стихийных бедствий или других непредвиденных ситуаций".

Помимо внедрения резервной системы на основе технологии Powerpack, компания Tesla занимается развертыванием в том же регионе Австралии индивидуальных резервных систем на основе технологии Powerwall. Эти системы предназначены для установки на один жилой дом и их использование позволит еще больше снизить пиковую нагрузку на энергетические сети.
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