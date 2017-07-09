Новый тип трехмерного дисплея позволяет избежать усталости глаз при использовании виртуальной или дополненной реальности

9-07-2017, 09:32В настоящее время наблюдается бум развития всевозможных технологий виртуальной и дополненной реальности. Эти технологии реализуются при помощи специальных очков и устройств, которые позволяют человеку полностью погрузиться в виртуальную среду или накладывают изображения цифровых объектов на изображение реальной окружающей среды. К сожалению, эти технологии не становятся массовыми не только из-за относительно высокой стоимости специализированного оборудования, длительное пребывание в виртуальной среде приводит к повышенной нагрузке на мозг человека и вызывает усталость глаз, что приводит к возникновению неприятных ощущений.Решением проблемы, позволяющим максимально увеличить комфорт во время использования технологий виртуальной реальности, является новый тип трехмерного дисплея, разработанный исследователями из университета Иллинойса. Опытный образец такого дисплея имеет размеры 1 на 2 дюйма ( 2.5 на 5 сантиметров). Этот дисплей воспроизводит действительное трехмерное изображение, которое воспринимается глазом точно так же, как и изображение окружающего нас реального мира.Реальные трехмерные изображения получаются за счет использования метода, называемого оптическим отображением (optical mapping). Такой метод подразумевает разделение области экрана на несколько групп, на каждой из которых формируется отдельное двухмерное изображение. Затем эти отдельные изображения обретают каждое свою глубину, а специализированные программные алгоритмы обеспечивают плавные переходы глубины так, что в результате получается одно непрерывное трехмерное изображение.Ключевым компонентом новой системы является устройство пространственного мультиплексирования, которое как раз и "выдвигает" определенные области изображения на заданную глубину. В данном случае устройство пространственного мультиплексирования состоит из пространственных модуляторов света, которые изменяют проходящий сквозь них свет по определенному алгоритму.Подобная технология может работать совместно с любым типом дисплеев, но исследователи использовали OLED-дисплей из-за его высокой разрешающей способности, контрастности и цветопередачи.В своей дальнейшей работе исследователи будут стараться уменьшить размер, вес системы и количество потребляемой ею энергии. "В будущем мы попробуем заменить пространственные модуляторы света другими оптическими компонентами, такими, как элементы объемной голографии" - пишут исследователи, - "Эти компоненты не только позволят уменьшить габариты устройства, они сами по себе потребляют гораздо меньше энергии, и их уже можно будет использовать в очках и устройствах виртуальной реальности".