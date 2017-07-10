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Астрономы установили, что самые быстрые звезды нашей галактики, вероятно, "рождены" за ее пределами

Вчера, 09:04
Астрономы установили, что самые быстрые звезды нашей галактики, вероятно, "рождены" за ее пределами


В пределах Млечного Пути, нашей галактики, существует небольшое количество звезд, двигающихся со столь высокой скоростью, что они через некоторое время "убегут" в открытое межгалактическое пространство. И, как показали результаты проведенных недавно исследований, почти все эти звезды "рождены" за пределами Млечного Пути. Согласно существующим теориям, гиперскоростные звезды образуются в результате столкновения бинарной (двойной) звездной системы с черной дырой. Эта черная дыра поглощает одну из звезд, а выделяющаяся при этом энергия ускорят вторую звезду до огромной скорости. Существует еще несколько альтернативных теорий, но, ни одна из них не объясняет, почему все из 20 известных гиперскоростных звезд находятся в секторе созвездий Льва и Секстанта.

Группа ученых-астрономов использовала данные о положении, направлении и скорости движения гиперскоростных звезд, полученные в ходе обзора Sloan Digital Sky Survey. Кроме этих данных были использованы данные математического моделирования процесса звездообразования в галактике Большого Магелланова Облака (БМО), карликовой галактике, являющейся спутником Млечного Пути. Результаты анализа реальных и теоретических данных показали, что все гиперскоростные звезды могли образоваться именно в этой галактике.

Правда, в данном случае сценарий "изгнания" звезды из галактики должен выглядеть несколько иначе, нежели тот, который был описан немного выше. Изначально будущие гиперскоростные звезды входили в состав бинарных систем, одна из звезд которой впоследствии взорвалась сверхновой. Такой катаклизм в недрах Большого Магелланова Облака вполне мог придать гиперскоростной звезде скорость, необходимую для преодоления гравитационного притяжения карликовой галактики. Поскольку галактика БМО сама движется вокруг Млечного Пути со скоростью 400 километров в секунду, то изгнанные из нее звезды попадают под воздействие гравитации Млечного Пути и "залетают" внутрь уже на скорости в 500 километров в секунду, что позволяет отнести их к классу гиперскоростных звезд.

Описанное выше предположение подтверждается тем, что все гиперскоростные звезды имеют траектории их движения, которые идеально вписываются в описанный выше сценарий. А дополнительные подтверждения, которые позволят выдвинутому учеными предположению превратиться в доказанный факт, могут появиться в следующем году после того, как будет опубликована полная трехмерная карта Млечного Пути, составленная на основе данных, собранных европейским аппаратом Gaia. В данных этой карты, как предполагают ученые, будут находиться и данные о гиперскоростных звездах, которые еще не известны астрономам на сегодняшний день.
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