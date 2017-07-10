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Facebook вложится в строительство 1500 квартир

Сегодня, 00:30
Facebook вложится в строительство 1500 квартир


Facebook в июне 2016 года представила администрации города Менло-Парк план развития своей штаб-квартиры — с отелем, парком и мостом для велосипедистов. По словам представителей компании, в новых корпусах смогут работать еще 6500 сотрудников соцсети, сообщает Vc.ru.

В проекте расширения штаб-квартиры соцсети также предусмотрено открытие зон для свободного доступа всем желающим. Например, здесь расположится отель на 200 комнат, парк и мост для велосипедов, по которому любой желающий сможет попасть на набережную.

Однако жители Менло-Парка выступили против расширения кампуса компании. По их мнению, строительство кампуса на 6500 рабочих мест может привести к квартирному коллапсу в регионе.

В ответ представители Facebook предложили построить многоквартирные дома, жилье в которых могут приобрести все желающие. Согласно договоренности с администрацией Менло-Парка, соцсеть передаст 15% квартир семьям с низкими доходами, а также проинвестирует в развитие городской инфраструктуры.

Противники застройки считают, что Facebook всё равно должна сдерживать рост штаб-квартиры, так как город, по их мнению, уже не справляется с проблемой нехватки жилья, а строительство новых зданий займет несколько лет. Администрация Менло-Парк поддержала предложение представителей Facebook.

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