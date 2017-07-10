Jawbone ликвидирует бизнес

Сегодня, 00:35

Производитель браслетов для фитнеса Jawbone выходит из бизнеса — компания начала процедуру ликвидации, сообщает издание The Information.

Как передает CNews, основатель и гендиректор компании Хосейн Рахман намерен скорректировать сферу деятельности — его новая компания Jawbone Health Hub займется созданием сервисов и продуктов для здоровья.

В августе 2016 года в СМИ появилась информация, что Jawbone ищет покупателя. Примерно тогда же ресурс The Information сообщил со ссылкой на имеющийся у него документ, что компания уведомила одного из своих бизнес-партнеров о невозможности совершить очередной платеж по кредиту. До этого, в мае 2016 года, Jawbone прекратила выпуск браслетов для фитнеса и продала остатки складских запасов с большой скидкой одному из дистрибьюторов, как сообщил Tech Insider. На тот момент у Jawbone было три основных продукта — фитнес-браслеты Up2, Up3 и Up4.

В ноябре 2015 г. Jawbone сократила 60 сотрудников, что составило около 15% штата. Увольнения коснулись всех рабочих групп. Кроме того, компания ликвидировала офис в Нью-Йорке, который, главным образом, занимался маркетингом, и сократила операции в двух других офисах — в Саннивейле и Питтсбурге. Это сокращение штата стало вторым за полгода — в июне 2015 г. компания также уволила 20 сотрудников. Сокращения начались спустя несколько недель после того, как она взяла кредит на 300 млн долларов.

В мае 2015 г. Jawbone подала иск против своего основного конкурента на рынке браслетов для фитнеса — компании Fitbit. Она обвинила Fitbit в краже корпоративной информации. В июне последовал второй иск- на этот раз с обвинением в нарушении патента на приложение для отслеживания состояния здоровья через браслет.

В ноябре 2015 г. Fitbit ответила тем же — подала на Jawbone в суд за нарушение девяти патентов и потребовала запретить продажи ее устройств в США. В августе 2016 г. суд пришел к предварительному выводу, что никакой информации стороны друг у друга не крали, а в декабре того же года Fitbit отозвала патентную жалобу в связи с тем, что финансовые дела Jawbone на тот момент обстояли уже достаточно плачевно.

Jawbone была основана Хосейном Рахманом в 1999 году как компания по производству наушников, гарнитур и динамиков. Изначально фирма получила название Aliph. В 2002 году она выиграла крупный контракт с армией США на создание наушников с функцией подавления шума. В 2006 году вышла беспроводная гарнитура Jawbone с такой же функцией. Успех гарнитуры привел к тому, что компания была переименована в честь своего продукта. В 2010 году были представлены мини-колонки Jambox.

В 2011 году Jawbone решила заняться созданием браслетов для фитнеса. В том же году вышел ее первый браслет Up. Всего за время своего существования компания получила порядка 900 млн долларов инвестиций.