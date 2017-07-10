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В Bank of America рассказали о конце эры доллара

Сегодня, 00:36
В Bank of America рассказали о конце эры доллара


Рано или поздно эра доминирования доллара в мировой экономике завершится. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал главный экономист по России Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский.

«Если посмотреть исторически, то раньше у нас глобальной валютой был фунт стерлингов. Его вытеснили. То же самое, наверное, когда-то произойдет с долларом», — отметил эксперт.


В Bank of America рассказали о конце эры доллара

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По его оценке, это может произойти, когда доля США в мировой экономике сократится «естественным образом». «Будет ли это катастрофой? Не факт. Но когда-то это произойдет», — сказал Осаковский.

Он также отметил, что долг Соединенных Штатов очень большой в абсолютном значении — 1618 трлн долларов. Но при этом есть страны, где он гораздо выше и о которых вспоминают нечасто. «Например, та же Япония. Там долг в относительном выражении раза в два больше, чем в США», — прокомментировал экономист возможность возникновения серьезного долгового кризиса в Америке.


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