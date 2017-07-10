Новости / Государство

В Стамбуле прошел митинг против Реджепа Эрдогана

Сегодня, 00:12
В Стамбуле прошел митинг против Реджепа Эрдогана


В центре Стамбула прошел митинг против правительства президента станы Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором приняли участие десятки тысяч человек. Об этом сообщает Би-би-си.

Перед этим они прошли маршем от Анкары до Стамбула. «Марш справедливости», участники которого преодолели более 400 километров, стартовал в турецкой столице 15 июня.

Его участники протестуют против массовых увольнений и арестов, которые последовали за неудачной попыткой военного переворота летом прошлого года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил участников акции протеста в поддержке терроризма и заявил, что Народно-республиканская партия, организовавшая марш, вышла за рамки оппозиционной деятельности и действует совместно с террористическими группировками.

Лидер НРП Кемаль Кылычдароглу призвал к проведению марша после того, как один из членов партии Энис Бербероглу был приговорен к 25 годам тюрьмы за разглашение прессе подробностей по делу об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации (MIT) и направлявшихся в Сирию.


В Стамбуле прошел митинг против Реджепа Эрдогана

Неудачный переворот стоил Турции $100 млрд

Энис Бербероглу отвергает предъявленные ему обвинения. Митинг в Стамбуле прошел в районе Мальтепе, где содержится арестованный депутат.

Более 50 тысяч человек были арестованы и 140 тысяч уволены или отстранены от работы после неудавшейся попытки переворота в прошлом году. Аресты правозащитников и ведущих журналистов вызвали международное осуждение.

  • Просмотров: 91
Похожие материалы
  • В Стамбуле прошел митинг против мятежников В Стамбуле прошел митинг против мятежников
  • Турция внесет поправки в Конституцию Турция внесет поправки в Конституцию
  • Из-за мятежа в Турции задержали или уволили 45 тысяч человек Из-за мятежа в Турции задержали или уволили 45 тысяч человек
  • Жертвами попытки переворота в Турции стали 60 человек Жертвами попытки переворота в Турции стали 60 человек
  • Попытка военного переворота в Турции Попытка военного переворота в Турции
    • Отзывы читателей
    Samsung хочет обойти Apple по прибыли во II квартале Samsung хочет обойти Apple по прибыли во II квартале Государство Сегодня, 00:37
    В Bank of America рассказали о конце эры доллара В Bank of America рассказали о конце эры доллара Государство Сегодня, 00:36
    Jawbone ликвидирует бизнес Jawbone ликвидирует бизнес Государство Сегодня, 00:35
    Facebook вложится в строительство 1500 квартир Facebook вложится в строительство 1500 квартир Государство Сегодня, 00:30
    В Стамбуле прошел митинг против Реджепа Эрдогана В Стамбуле прошел митинг против Реджепа Эрдогана Государство Сегодня, 00:12
    Телескоп Хаббл обнаружил массивную мертвую дисковую галактику, факт существования которой бросает вызов теориям эволюции галактик Телескоп Хаббл обнаружил массивную мертвую дисковую галактику, факт существования которой бросает вызов теориям эволюции галактик KnowHow 8-07-2017, 09:07
    Caterpillar Hadrian X - робот-строитель, который может укладывать 1000 кирпичей в час и построить дом за два дня Caterpillar Hadrian X - робот-строитель, который может укладывать 1000 кирпичей в час и построить дом за два дня KnowHow 8-07-2017, 09:07
    В BNP Paribas ждут понижения цены на золото до $1165 за унцию В BNP Paribas ждут понижения цены на золото до $1165 за унцию Государство 8-07-2017, 00:39
    Асет Исекешев разобрался, почему компенсации за снос жилья низкие Асет Исекешев разобрался, почему компенсации за снос жилья низкие Государство 8-07-2017, 00:32
    Microsoft сократит тысячи сотрудников Microsoft сократит тысячи сотрудников Государство 8-07-2017, 00:21
    Volkswagen отзывает в России более 2000 машин Volkswagen отзывает в России более 2000 машин Государство 8-07-2017, 00:20
    Акорда опубликовала архивное видео c президентом Акорда опубликовала архивное видео c президентом Государство 8-07-2017, 00:18
    Компания Google начала разработку самоуправляемых грузовых автомобилей-роботов Компания Google начала разработку самоуправляемых грузовых автомобилей-роботов KnowHow 7-07-2017, 08:35
    НАСА планирует возвратиться к исследованиям ледяных планет внешней части Солнечной системы НАСА планирует возвратиться к исследованиям ледяных планет внешней части Солнечной системы KnowHow 7-07-2017, 08:35
    НАСА планирует испытать технологию защиты Земли от опасных астероидов НАСА планирует испытать технологию защиты Земли от опасных астероидов KnowHow 6-07-2017, 08:35
    Управление свободными электронами - путь к созданию эффективных реакторов ядерного синтеза Управление свободными электронами - путь к созданию эффективных реакторов ядерного синтеза KnowHow 6-07-2017, 08:35
    Компания Eviation Aircraft представляет прототип электрического самолета, способного преодолеть дистанцию в 1000 километров Компания Eviation Aircraft представляет прототип электрического самолета, способного преодолеть дистанцию в 1000 километров KnowHow 6-07-2017, 08:34
    Volvo прекратит делать машины с бензиновыми двигателями в 2019 году Volvo прекратит делать машины с бензиновыми двигателями в 2019 году Государство 6-07-2017, 00:35
    Volkswagen возвращается на иранский рынок Volkswagen возвращается на иранский рынок Государство 6-07-2017, 00:34
    Tokyo Rope Manufacturing открывает завод в Алматы Tokyo Rope Manufacturing открывает завод в Алматы Государство 6-07-2017, 00:28