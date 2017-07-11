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Беспилотники обрели способность "видеть" сквозь стены при помощи сигналов Wi-Fi

11-07-2017, 09:02
Беспилотники обрели способность "видеть" сквозь стены при помощи сигналов Wi-Fi


Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре продемонстрировали работу новой системы, способной "заглядывать" сквозь стены и составлять трехмерную карту внутренних помещений при помощи сигналов беспроводной связи стандарта Wi-Fi. В состав этой системы входят два восьмироторных беспилотника профессионального класса, один из которых выступает в роли передатчика сигнала, а второй - в качестве приемника. Такая система может быть с успехом использована для обследования помещений, разрушенных в результате стихийных бедствий и техногенных катастроф, в археологических исследованиях, для контроля целостности структур различных сооружений и, конечно, для проведения операций по разведке и наблюдению.

Как уже упоминалось выше, один из беспилотников непрерывно излучал сигнал стандарта Wi-Fi, а другой, расположенной с другой стороны исследуемого помещения, принимал сигнал и измерял его мощность (received signal strength indicator, RSSI). Все собираемые данные передавались на компьютер, который, зная положение каждого беспилотника в данный момент времени и уровень принимаемого сигнала, составлял трехмерную карту пространства с достаточно неплохой разрешающей способностью.

Наиболее интересным во всем этом является то, что для создания подобной системы не нужны никакие оригинальные, сделанные на заказ узлы и детали. Все оборудование, которое было установлено на беспилотники, является стандартным и выпускается серийно. В состав этого оборудования входит обычный Wi-Fi-маршрутизатор, две направленные антенны соответствующего диапазона, компьютер Raspberry Pi и планшетный компьютер Tango, выполнявший роль навигационной системы.

Беспилотники обрели способность "видеть" сквозь стены при помощи сигналов Wi-Fi


Данная работа стала продолжением предыдущей работы, выполненной группой, под руководством профессора Ясэмина Мостофи (Yasamin Mostofi). В той предыдущей работе исследователи создали систему, способную делать снимки того, что находится за стенами или другими препятствиями, используя для этого разные виды стандартных радиочастотных сигналов, в том числе и Wi-Fi. Трехмерные же изображения внутреннего пространства получаются из-за возможностей, предоставляемых беспилотниками, которые, перемещаясь, выполняют роль подвижного элемента сканирующего устройства.

И в заключение следует отметить, что подобная система была разработана в свое время исследователями Технологического университета в Мюнхене (Technical University of Munich). Однако, изображения, генерируемые созданной немецкими учеными, являются не реальными изображениями, а моделями, построенными по собираемым данным. И, как следствие, они являются более грубыми и низкокачественными.

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