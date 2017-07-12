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Apple будет собирать и размывать данные пользователей

Сегодня, 00:32
Apple будет собирать и размывать данные пользователей


В сентябре прошлого года Apple начала испытания новой технологии пользовательских данных, а теперь внедряет ее в своих новых продуктах. Технология решает насущную проблему: понять пользователей, не шпионя за ними. Чтобы размыть данные пользователей, технология добавляет в анализируемые данные пользователей статистический шум. Технология называется дифференциальной приватностью, она помогает компании создавать свои продукты и анализировать данные, но не привязывая их к конкретным людям, пишет издание vedomosti.ru.

Apple часто критикуют за отставание от конкурентов — например, от Google, которая сделала большой шаг вперед в распознавании образов и языков для виртуальных помощников и беспилотных автомобилей. Пока доступ к данным помогал таким компаниям, как Google, развивать искусственный интеллект, Apple мешала собственная политика конфиденциальности. До сегодняшнего дня корпорация не собирала данные пользователей, но, чтобы преуспеть в эру искусственного интеллекта, Apple предстоит этим заняться, констатирует доцент Калифорнийского университета Эбхрадип Гуха Тхакурта.


Apple будет собирать и размывать данные пользователей

Apple тестирует 3D-распознавание лиц для разблокировки iPhone

Раньше Apple анализировала, как люди используют эмодзи и сленг на iPhone. Теперь же корпорация старается получить больше данных о состоянии здоровья пользователя и посещенных ими веб-страницах, рассказала инженер-программист Apple Кэйт Скиннер. С помощью дифференциальной приватности Apple уже защищает миллионы записей, которые получает от компьютеров Apple, iPhone и iPad.

Google — один из первых разработчиков дифференциальной приватности. Компания использует её для размытия данных браузера Chrome. Но технология зачастую страдает от неточности и подходит не для всех видов анализа. «В некоторых случаях мы даже не можем ответить на вопросы, ответы на которые разработчики хотят услышать», — рассказывает разработчик технологии приватности в Google Йонатан Зунгер.

А Microsoft совместно с San Diego Gas & Electric работают над пилотным проектом, который сделает доступными для исследователей данные «умных» счетчиков потребления. Эти данные не будут привязаны ни к одному из клиентов, обещает корпорация.

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