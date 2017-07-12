Автобус, использующий муравьиную кислоту в качестве топлива, выйдет на дорогу в этом году

Вчера, 09:03В связи со сложной ситуацией, сложившейся в последние годы на рынке традиционного топлива, множество научно-исследовательских групп работают в направлении использования на транспорте альтернативных видов топлива. Некоторые из выдвигаемых ими идей уже воплощены в реальности и используются на практике, а некоторые так и остаются идеями, в силу сложностей технической реализации. С этой точки зрения пока еще невозможно предугадать, к чему будет отнесена идея, разработанная группой студентов и преподавателей команды Team FAST из Технологического университета Эденховена (Eindhoven University of Technology). Разработанная ими система позволяет экспериментальному автобусу передвигаться, используя в качестве топлива муравьиную кислоту.Система, о которой было упомянуто выше, получила название REX, сокращенно от "range-extender", и оформлена она в виде небольшого прицепа, прикрепленного к городскому электрическому автобусу. В недрах этой системы находятся химические реакторы и специализированные топливные элементы, которые превращают химическую энергию муравьиной кислоты в электрическую энергию.Муравьиная кислота - это органическая кислота, вырабатываемая естественным путем в листьях некоторых видов растений, крапивы, к примеру, и организмами определенных видов муравьев. Ее производство налажено уже на промышленном уровне и она используется в качестве консерванта для некоторых пищевых продуктов и кормов для животноводства.Технология, разработанная исследователями, позволяет путем череды химических превращений получить из 99-процентной муравьиной кислоты гидразин (Hydrozine), вещество, используемое в качестве топлива для космических аппаратов, энергетическая плотность которого в четыре раза превышает энергетическую плотность аккумуляторных батарей. Часть энергии, получающейся при расщеплении гидразина, используется для поглощения получающегося углекислого газа. Таким образом, новая система не выбрасывает никаких соединений углерода в окружающую среду.Система REX имеет мощность, которая составляет 25 кВт, в 42 тысячи раз превышающую мощность первого опытного образца, продемонстрированного командой Team FAST в 2016 году. В данный момент времени члены команды Team FAST проводят заключительные испытания своей системы и, согласно планам, автобус "на муравьиной кислоте" выйдет на реальный маршрут к концу этого года.