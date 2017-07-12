Новости / Государство

DZ Bank: Курс евро имеет потенциал для роста

Сегодня, 00:24
DZ Bank: Курс евро имеет потенциал для роста


Курс евро, который повысился примерно на 8% относительно доллара США с начала текущего года, по-прежнему имеет потенциал для роста, полагают аналитики DZ Bank.

Они прогнозируют, что, несмотря на некоторое ослабление единой европейской валюты в последние дни, к концу 2017 года его стоимость поднимется до 1,15 доллара, а к середине следующего года курс может достигнуть 1,18 доллара, пишет Интерфакс-Казахстан.

DZ Bank дал самый точный прогноз стоимости единой европейской валюты во втором квартале среди респондентов, принявших участие в опросе агентства Bloomberg. В среднем эксперты ожидают, что евро подешевеет и будет стоить около 1,13 доллара как в конце текущего года, так и в середине 2018 года.


DZ Bank: Курс евро имеет потенциал для роста

В Bank of America рассказали о конце эры доллара

Из 80 давших прогнозы банков всего 23 ожидают курс на уровне 1,15 доллара или выше в конце этого года.

DZ Bank «явно был большим „быком“, чем большинство» экспертов, и верно спрогнозировал то, что негативное влияние французских выборов на единую валюту будет ограниченным, сказала старший валютный аналитик DZ Bank Соня Мартен.

«У евро есть некоторый потенциал для роста в следующие 12 месяцев», — заявила она. По ее мнению, ослабление политических рисков и ускорение темпов восстановления экономики могут подтолкнуть Европейский центральный банк к отходу от ультрамягкой денежно-кредитной политики, что может стать ключевым фактором для укрепления евро.

Аналитики Rand Merchant Bank, занявшие второе по точности прогноза место, ожидают падения курса до 1,1 доллара к концу этого года и восстановления его до 1,12 доллара к завершению первого полугодия 2018 года.

Оказавшиеся на третьей позиции эксперты Canadian Imperial Bank of Commerce полагают, что евро в декабре будет стоить 1,14 доллара и вырастет до 1,16 доллара к июлю следующего года.

  • Просмотров: 103
Похожие материалы
  • В Bank of America рассказали о конце эры доллара В Bank of America рассказали о конце эры доллара
  • Bank of America назвал три сценария развития событий на рынке нефти Bank of America назвал три сценария развития событий на рынке нефти
  • Bank of America предсказал обвал рубля Bank of America предсказал обвал рубля
  • Самые точные прогнозисты ставят на укрепление доллара Самые точные прогнозисты ставят на укрепление доллара
  • Рубль сильно подешевел по отношению к доллару Рубль сильно подешевел по отношению к доллару
    • Отзывы читателей
    Saudi Aramco вложит $300 млрд в добычу нефти Saudi Aramco вложит $300 млрд в добычу нефти Государство Сегодня, 00:37
    Apple будет собирать и размывать данные пользователей Apple будет собирать и размывать данные пользователей Государство Сегодня, 00:32
    Apple проигрывает в борьбе за прокат и продажу цифровых фильмов Apple проигрывает в борьбе за прокат и продажу цифровых фильмов Государство Сегодня, 00:31
    DZ Bank: Курс евро имеет потенциал для роста DZ Bank: Курс евро имеет потенциал для роста Государство Сегодня, 00:24
    LG Q6 представляет дисплей FULLVISION в новой линейке смартфонов LG Q6 представляет дисплей FULLVISION в новой линейке смартфонов Государство Сегодня, 00:19
    Использование искусственного интеллекта позволило ускорить и улучшить качество процесса рендеринга изображений Использование искусственного интеллекта позволило ускорить и улучшить качество процесса рендеринга изображений KnowHow 10-07-2017, 09:04
    Астрономы установили, что самые быстрые звезды нашей галактики, вероятно, Астрономы установили, что самые быстрые звезды нашей галактики, вероятно, "рождены" за ее пределами KnowHow 10-07-2017, 09:04
    Samsung хочет обойти Apple по прибыли во II квартале Samsung хочет обойти Apple по прибыли во II квартале Государство 10-07-2017, 00:37
    В Bank of America рассказали о конце эры доллара В Bank of America рассказали о конце эры доллара Государство 10-07-2017, 00:36
    Jawbone ликвидирует бизнес Jawbone ликвидирует бизнес Государство 10-07-2017, 00:35
    Facebook вложится в строительство 1500 квартир Facebook вложится в строительство 1500 квартир Государство 10-07-2017, 00:30
    В Стамбуле прошел митинг против Реджепа Эрдогана В Стамбуле прошел митинг против Реджепа Эрдогана Государство 10-07-2017, 00:12
    Компания Tesla построит самую большую в мире литий-ионную аккумуляторную батарею Компания Tesla построит самую большую в мире литий-ионную аккумуляторную батарею KnowHow 9-07-2017, 09:33
    Новый тип трехмерного дисплея позволяет избежать усталости глаз при использовании виртуальной или дополненной реальности Новый тип трехмерного дисплея позволяет избежать усталости глаз при использовании виртуальной или дополненной реальности KnowHow 9-07-2017, 09:32
    Китайский экспериментальный токамак EAST установил новый рекорд - 101.2 секунды стабильной работы Китайский экспериментальный токамак EAST установил новый рекорд - 101.2 секунды стабильной работы KnowHow 9-07-2017, 09:32
    Телескоп Хаббл обнаружил массивную мертвую дисковую галактику, факт существования которой бросает вызов теориям эволюции галактик Телескоп Хаббл обнаружил массивную мертвую дисковую галактику, факт существования которой бросает вызов теориям эволюции галактик KnowHow 8-07-2017, 09:07
    Caterpillar Hadrian X - робот-строитель, который может укладывать 1000 кирпичей в час и построить дом за два дня Caterpillar Hadrian X - робот-строитель, который может укладывать 1000 кирпичей в час и построить дом за два дня KnowHow 8-07-2017, 09:07
    В BNP Paribas ждут понижения цены на золото до $1165 за унцию В BNP Paribas ждут понижения цены на золото до $1165 за унцию Государство 8-07-2017, 00:39
    Асет Исекешев разобрался, почему компенсации за снос жилья низкие Асет Исекешев разобрался, почему компенсации за снос жилья низкие Государство 8-07-2017, 00:32
    Microsoft сократит тысячи сотрудников Microsoft сократит тысячи сотрудников Государство 8-07-2017, 00:21