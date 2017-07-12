DZ Bank: Курс евро имеет потенциал для роста

Сегодня, 00:24

Курс евро, который повысился примерно на 8% относительно доллара США с начала текущего года, по-прежнему имеет потенциал для роста, полагают аналитики DZ Bank.



Они прогнозируют, что, несмотря на некоторое ослабление единой европейской валюты в последние дни, к концу 2017 года его стоимость поднимется до 1,15 доллара, а к середине следующего года курс может достигнуть 1,18 доллара, пишет Интерфакс-Казахстан.

DZ Bank дал самый точный прогноз стоимости единой европейской валюты во втором квартале среди респондентов, принявших участие в опросе агентства Bloomberg. В среднем эксперты ожидают, что евро подешевеет и будет стоить около 1,13 доллара как в конце текущего года, так и в середине 2018 года.

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Из 80 давших прогнозы банков всего 23 ожидают курс на уровне 1,15 доллара или выше в конце этого года.

DZ Bank «явно был большим „быком“, чем большинство» экспертов, и верно спрогнозировал то, что негативное влияние французских выборов на единую валюту будет ограниченным, сказала старший валютный аналитик DZ Bank Соня Мартен.

«У евро есть некоторый потенциал для роста в следующие 12 месяцев», — заявила она. По ее мнению, ослабление политических рисков и ускорение темпов восстановления экономики могут подтолкнуть Европейский центральный банк к отходу от ультрамягкой денежно-кредитной политики, что может стать ключевым фактором для укрепления евро.

Аналитики Rand Merchant Bank, занявшие второе по точности прогноза место, ожидают падения курса до 1,1 доллара к концу этого года и восстановления его до 1,12 доллара к завершению первого полугодия 2018 года.

Оказавшиеся на третьей позиции эксперты Canadian Imperial Bank of Commerce полагают, что евро в декабре будет стоить 1,14 доллара и вырастет до 1,16 доллара к июлю следующего года.