LG Q6 представляет дисплей FULLVISION в новой линейке смартфонов

Сегодня, 00:19

Компания LG Electronics анонсировала выход LG Q6, смартфона из новой серии Q, который будет первым после LG G6, предлагающим дисплей FullVision. Серия Q предоставляет большое количество самых актуальных премиальных особенностей LG по конкурентоспособной цене.

Серия Q от LG — новая линейка мощных смартфонов средней ценовой категории, сохраняющих основные особенности премиальных телефонов LG и при этом по очень привлекательной цене. Первый анонсированный смартфон серии, LG Q6, унаследовал самые яркие инновации от LG G6, выполнен в гладком потрясающем корпусе с дисплеем FullVision и минимальными рамками. Семейство Q6 состоит из Q6+, Q6 и Q6. Модели предназначены для разных групп пользователей и отличаются оперативной и встроенной памятью: Q6+ поставляется с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, базовый Q6 обеспечивает 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а самый доступный по цене Q6 поставляется с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.

В то время как минимальный размер рамок становится общей тенденцией в развитии смартфонов премиум-класса, Q6 является первым смартфоном средней ценовой категории, предлагающим подобную инновацию. Уникальный 5.5-дюймовый FHD+ FullVision дисплей в LG Q6 с соотношением сторон 18:9 делает просмотр видео, игровой процесс или одновременное выполнение нескольких задач более захватывающим. «Безрамочный» дизайн смартфона был разработан для увеличения экрана и одновременного предотвращения случайных касаний дисплея, пока он находится в руке.

Минималистичный и гладкий дизайн LG Q6 выглядит превосходно. С невыпуклой камерой, гладкой поверхностью и закругленными краями, отлично подходящими к дисплею, смартфон выглядит весьма привлекательно. Оформленный в стильную металлическую рамку, смартфон Q6 остается очень легким и при этом достаточно прочным для ежедневного использования.

LG Q6 не только элегантен, он также очень удобен в использовании. Результаты исследования эргономичности при разработке LG G6, были использованы в смартфоне Q6, который также удобен для использования одной рукой. Для большего пользовательского удобства, функция распознавания лица от LG позволяет владельцу быстро разблокировать смартфон — данная технология заметно совершеннее существующих аналогов.

Как и предполагалось, LG Q6 унаследовал лучшую оптику LG Electronics. Смартфон включает в себя широкоугольную селфи-камеру в 100 градусов, которая позволяет сделать снимок большой группы друзей или семьи, не прилагая огромных усилий. Улучшенная камера LG UX 6.0 использует все преимущества соотношения сторон 18:9 дисплея FullVision. Квадратный режим съемки позволяет легко делиться фотографиями и создавать фотоколлаж с несколькими снимками, сделанными в этом режиме.

LG Q6 очень прочный. Металлическое обрамление Q6 сделано из ультра-стойкого алюминия 7000 серии, одного из самых прочных доступных алюминиевых сплавов, который широко используется в аэрокосмической индустрии. Девайс соответствует строгим стандартам LG, пройдя более 20 тестов, включающих тесты на стойкость к температурам, ударостойкость и других проверок, более суровых, чем международные стандарты.

«Смартфон LG Q6 — это сочетание особенностей премиального смартфона, великолепной производительности и привлекательной цены, комбинация, которая имеет огромное значение для нас и нашего видения того, как пользователи по всему миру используют смартфоны. Серия Q это наш способ предоставления основныхплюсов премиальных смартфонов LG для большего количества потребителей по всему миру», — сказал Джуно Чо, президент LG Electronics Mobile Communications Company.

Смартфон LG Q6 поступит в продажу на ключевых рынках Азии в следующем месяце, в Казахстане он появится в одной из первых стран.

Ключевые характеристики: *

Процессор: Qualcomm® Snapdragon™ 435 Mobile Platform

Экран: 5.5-inch 18:9 FHD+ FullVision Display (2160×1080 / 442ppi)

Память:

Q6+: 4GB RAM / 64GB ROM

Q6: 3GB RAM / 32GB ROM

Q6: 2GB RAM / 16GB ROM

Камера: Основная 13МП Стандартный угол / Фронтальная 5МП Широкий угол

Аккумулятор: 3,000mAh (embedded)

Платформа: Android 7.1.1 Nougat

Размер: 142.5×69.3×8.1мм

Вес: 149 гр.

Сеть: LTE / 3G / 2G

Подключения: Wi-Fi 802.11 b, g, n / Bluetooth 4.2 / NFC / USB Type-B 2.0

Цвета:

Q6+: Космический Черный / Ледяная Платина / Сумеречно Синий

Q6: Космический Черный / Ледяная Платина / Мистический Белый / Золото Земли

Q6: Космический черный / Ледяная Платина / Золото Земли

Другое: Распознавание Лица / Google-Ассистент / Квадратный режим Съемки / Steady Record / FM Радио