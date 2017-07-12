Магнитные "буксиры" могут очистить орбиту от космического мусора

Вчера, 09:03В настоящее время на околоземной орбите находится более 500 тысяч частей космического мусора различных размеров, начиная от мелких частиц отвалившегося лакокрасочного покрытия и заканчивая крупногабаритными частями отработанных ракет-носителей и спутников. Поскольку весь этот мусор движется на орбите со скоростью в тысячи километров в час, даже самый малый из них может послужить причиной аварии работающих спутников и других космических аппаратов. Для решения проблемы очистки космического пространства от мусора, пока это еще не превратилось в неразрешимую задачу, множество ученых и научных групп рассматривают различные варианты. И недавно группа ученых из Франции, работающая по заданию Европейского космического агентства (ЕКА), предложила использовать своего рода магнитные "буксиры".Данная работа проводится в рамках инициативы ЕКА под названием Networking/Partnering Initiative, а задействованы в ней ученые из института Institut Superieur de l'Aeronautique et de l'Espace университета Тулузы (University of Toulouse). В рамках этой работы разработана идея и проработана эскизная конструкция так называемых магнитных "буксиров", автоматических спутников, вооруженных мощными криогенными магнитами. Привлекательность этой идеи состоит в том, что спутнику-буксиру не требуется входить в непосредственный контакт с "мертвым" спутником или обломком для его сталкивания в атмосферу или перемещения в специальную "мусорную" область пространства.В настоящее время французские ученые используют магнитную систему с обмотками, охлажденными до сверхнизких температур, для практических исследований моделей магнитных взаимодействий, что позволит разработать технологии, позволяющие манипулировать частями космического мусора.Как уже упоминалось немного выше, красота этого метода заключается в отсутствии физического контакта спутника-буксира с его целью. Кроме этого, спутники и другие космические аппараты не должны специально разрабатываться для того, чтобы на их можно было оказывать воздействие магнитным полем. В большинстве космических аппаратов присутствует, пусть и не очень много, деталей и узлов, изготовленных из магнитных материалов. А спутники, предназначенные для пребывания на низкой околоземной орбите, как правило, оборудуются специальными магнитными стабилизаторами, которые при помощи магнитного поля Земли ориентируются в пространстве необходимым образом.Помимо выполнения своей основной задачи, спутники-буксиры могут использоваться и в качестве своего рода "двигателей" для других космических аппаратов, к примеру, космических телескопов. Согласно проведенным расчетам, используя генерируемые ими силы магнитного притяжения или отталкивания, спутники-буксиры могут корректировать траектории полета других космических аппаратов с точностью от 10 до 15 метров, чего вполне достаточно в большинстве случаев.