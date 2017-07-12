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Магнитные "буксиры" могут очистить орбиту от космического мусора

Вчера, 09:03
Магнитные "буксиры" могут очистить орбиту от космического мусора


В настоящее время на околоземной орбите находится более 500 тысяч частей космического мусора различных размеров, начиная от мелких частиц отвалившегося лакокрасочного покрытия и заканчивая крупногабаритными частями отработанных ракет-носителей и спутников. Поскольку весь этот мусор движется на орбите со скоростью в тысячи километров в час, даже самый малый из них может послужить причиной аварии работающих спутников и других космических аппаратов. Для решения проблемы очистки космического пространства от мусора, пока это еще не превратилось в неразрешимую задачу, множество ученых и научных групп рассматривают различные варианты. И недавно группа ученых из Франции, работающая по заданию Европейского космического агентства (ЕКА), предложила использовать своего рода магнитные "буксиры".

Данная работа проводится в рамках инициативы ЕКА под названием Networking/Partnering Initiative, а задействованы в ней ученые из института Institut Superieur de l'Aeronautique et de l'Espace университета Тулузы (University of Toulouse). В рамках этой работы разработана идея и проработана эскизная конструкция так называемых магнитных "буксиров", автоматических спутников, вооруженных мощными криогенными магнитами. Привлекательность этой идеи состоит в том, что спутнику-буксиру не требуется входить в непосредственный контакт с "мертвым" спутником или обломком для его сталкивания в атмосферу или перемещения в специальную "мусорную" область пространства.

В настоящее время французские ученые используют магнитную систему с обмотками, охлажденными до сверхнизких температур, для практических исследований моделей магнитных взаимодействий, что позволит разработать технологии, позволяющие манипулировать частями космического мусора.

Магнитные "буксиры" могут очистить орбиту от космического мусора


Как уже упоминалось немного выше, красота этого метода заключается в отсутствии физического контакта спутника-буксира с его целью. Кроме этого, спутники и другие космические аппараты не должны специально разрабатываться для того, чтобы на их можно было оказывать воздействие магнитным полем. В большинстве космических аппаратов присутствует, пусть и не очень много, деталей и узлов, изготовленных из магнитных материалов. А спутники, предназначенные для пребывания на низкой околоземной орбите, как правило, оборудуются специальными магнитными стабилизаторами, которые при помощи магнитного поля Земли ориентируются в пространстве необходимым образом.

Помимо выполнения своей основной задачи, спутники-буксиры могут использоваться и в качестве своего рода "двигателей" для других космических аппаратов, к примеру, космических телескопов. Согласно проведенным расчетам, используя генерируемые ими силы магнитного притяжения или отталкивания, спутники-буксиры могут корректировать траектории полета других космических аппаратов с точностью от 10 до 15 метров, чего вполне достаточно в большинстве случаев.
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