Euromoney признал Halyk Bank лучшим банком в РК

Сегодня, 00:25

В Лондоне состоялась церемония вручения наград авторитетного международного издания Euromoney, присужденных компаниям из Центральной и Восточной Европы за особые достижения в 2017 году (Country Awards for Excellence 2017: Central & Eastern Europe). Среди казахстанских финансовых институтов лучшим было признано АО «Народный банк Казахстана».



Эксперты отметили, что, несмотря на сложный период для казахстанского финансового сектора, высокопрофессиональное управление позволило Halyk Bank удержать лидерские позиции на рынке, обеспечить доходность не ниже 20% на капитал. При этом банк продолжает уделять особое внимание рискам и качеству портфеля. Halyk Bank активно присутствует во всех сегментах банковского бизнеса, развиваясь как универсальный коммерческий банк в розничном, корпоративном и кредитовании МСБ.«Уже стало традицией, что на протяжении последних лет мы получаем награды авторитетного издания Euromoney как лучший банк Казахстана, и своим поступательным развитием группа Halyk только подтверждает это. По итогам сделки по приобретению Казкома Halyk group станет третьей по размерам частной финансовой группой в СНГ и продолжит реализацию своей стратегии развития, исходя из главного принципа, которым руководствуется топ-менеджмент банка, — обеспечение надежности в интересах вкладчиков, клиентов, партнеров и повышение акционерной стоимости АО „Народный банк Казахстана“ в интересах наших инвесторов и акционеров», — сказала председатель правления АО «Народный банк Казахстана» Умут Шаяхметова.Аналитики издания отметили эффективность финансового института, акцентируя внимание на таких показателях, как соотношение операционных расходов к операционному доходу, чистая прибыль и размер собственного капитала финансового института. Решение о присуждении наград Euromoney принимается по результатам анализа подробных отчетов, полученных от участников рынков и обширного круглогодичного исследования банковского сектора и долговых рынков капитала в регионе.

