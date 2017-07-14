Fitch поместил Amanat Insurance в список Rating Watch «негативный»

Сегодня, 00:24

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило рейтинг финансовой устойчивости («РФУ») страховой компании «Amanat Insurance» на уровне «B» и национальный РФУ — «BB+(kaz)» под наблюдение в список Rating Watch «негативный», указывается в сообщении агентства. Об этом пишет Интерфакс-Казахстан.

«Данное рейтинговое действие следует за решением Национального банка Республики Казахстан о приостановлении лицензии Amanat по обязательным видам страхования на три месяца с 5 июля 2017 года. Рейтинги отражают слабую капитализацию Amanat, улучшившиеся финансовые показатели и слабое, хотя и улучшающееся, кредитное качество инвестиций компании», — говорится в информации.

Аналитики Fitch полагают, что приостановление лицензии является существенным фактором для кредитного профиля Amanat с учетом сфокусированности на автостраховании, в частности на обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО), на долю которого приходилось 14% от валовых собранных премий у компании в 2016 году.

«Компания имеет небольшой запас прочности в плане регулятивной маржи платежеспособности, и имеется риск несоблюдения данного норматива с течением времени. Fitch рассматривает существенное укрепление позиции регулятивной платежеспособности как маловероятное в краткосрочной перспективе», — указывается в сообщении.

Fitch может понизить рейтинги, если лицензия компании по обязательным видам страхования не будет возобновлена, если акционер не предоставит необходимую поддержку капиталом или в случае существенно ущерба для клиентской базы в результате приостановления лицензии.

«Рейтинги, вероятно, будут подтверждены в случае возобновления действия лицензии и проведения взноса средств, как требует Нацбанк, при условии что приостановление лицензии не приведет к существенному ущербу для клиентской базы», — отмечается в сообщении.

Страховая компания Amanat Insurance работает на рынке Казахстана с 1997 года. Ее единственным акционером является частное лицо — Динмухамет Идрисов.