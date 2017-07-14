Uber представил результаты первого года работы в Алматы

Сегодня, 00:15

Год назад на рынок Алматы вышел новый игрок — международная компания Uber, разработавшая одноименную высокотехнологичную платформу — сервис по заказу автомобилей с водителем. За год приложение Uber было скачано пользователями в Казахстане более 400 тысяч раз, это яркое доказательство того, что сервис востребован и популярен как в Алматы, так и в Казахстане в целом.

База водителей-партнеров насчитывает несколько тысяч, а их средний рейтинг составляет 4,78 из 5 возможных. Только за один год работы время подачи автомобиля сократилось до 5 минут, что является одним из самых хороших показателей в мире.

5 интересных фактов о работе Uber в Казахстане

Сейчас Uber представлен в трех городах-миллионниках Казахстана — Алматы, Астане и Шымкенте. Пользователям доступны два варианта поездок: комфортный и доступный uberX и более дорогой премиальный UberSELECT, они также могут выбрать предпочтительный для них способ оплаты — наличными или при помощи банковской карты.

«Я горжусь результатами нашей работы в Алматы. Количество скачиваний приложения говорит само за себя. Уверен, что это стало реальным благодаря совокупности факторов: возможности быстро заказать автомобиль, удобному интерфейсу приложения, а также оперативному информированию о стоимости заказа. Но главная особенность платформы Uber — это то, что комментарий каждого пользователя имеет значение, ведь мы развиваем наш сервис вместе с вами и от того, насколько часто и полно вы делитесь с нами обратной связью, зависит то, каким Uber будет завтра», — отмечает Алексей Стах, генеральный менеджер Uber по странам СНГ.

В честь своего первого дня рождения Uber приглашает 14 июля 2017 года в Алматы отпраздновать вместе этот небольшой юбилей и заказать праздничный автомобиль UberBIRTHDAY. Пользователей ждет сладкое угощение (вкусные капкейки), а также памятный подарок — особая кружка Uber, на которой можно оставить надпись. Чтобы заказать капкейки и кружку:

Откройте приложение Uber с 12.00 до 17.00 в пятницу, 14 июля (или скачайте его заранее в AppStore, Play Market или Windows Store)

Нажмите на цветную плашку внизу экрана, закажите UberBIRTHDAY и дождитесь принятия заказа свободным водителем.

Uber — международная технологическая компания, создатель одноименного мобильного приложения по вызову автомобилей с персональным водителем. Приложение работает в более чем 460 городах 77 стран мира. В Казахстане сервис Uber доступен с 2016 года в Астане и Алматы и в Шымкенте с 2017 года.