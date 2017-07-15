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Новый видеоролик демонстрирует то, что происходит внутри реактора термоядерного синтеза

15-07-2017, 09:34
Новый видеоролик демонстрирует то, что происходит внутри реактора термоядерного синтеза


Реакторы термоядерного синтеза, если они когда-нибудь действительно заработают, станут неисчерпаемыми источниками экологически чистой энергии, получающейся в результате процессов ядерного синтеза, подобных тем, которые идут только внутри звезд. В настоящее время множество ученых работает над созданием термоядерных реакторов различного типа и недавно ученые из Института физики плазмы, Прага, опубликовали видеоролик, на котором можно своими глазами увидеть то, что происходит в камере запущенного термоядерного реактора типа токамак.

Представленный ниже видеоролик был снят еще 20 января 2016 года при помощи камеры Photron Mini UX100, объектив которой смотрел внутрь камеры экспериментального реактора COMPASS. Этот реактор является относительно небольшим, он сам и его плазменная камера имеют размеры, в 10 раз меньшие, нежели размеры термоядерного реактора ITER, строительство которого ведется сейчас на юге Франции.

Данный видеоролик снимался с переменной скоростью от 1000 до 20000 кадров в секунду, благодаря чему около двух секунд реального времени были растянуты на минуту видео.

Некоторые отрывки из видеоролика "блуждали" в сети еще с прошлого года. Но только недавно ученые выложили в открытый доступ полный видеоролик, на котором видна последовательность включения магнитной системы реактора, формирование плазменного шнура, его разогрев до высокой температуры и "подпитывание" плазмы дополнительным газообразным веществом.

Наиболее интересным аспектом видеоролика являются яркие пятна и вспышки, возникающие в плазме. Они являются испарившимися частичками материала стенок камеры реактора, которые отщепляются от них в моменты соприкосновения стенок со сверхтемпературной плазмой. И это говорит о не очень удовлетворительной работе магнитной системы реактора, которая должна препятствовать контакту плазмы с окружающей средой.

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