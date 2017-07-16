Алматинская и Жамбылская области подписали меморандум о сотрудничестве

Сегодня, 00:20

Меморандум о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах был подписан сегодня между акиматами Алматинской и Жамбылской областей. Подписание соглашения состоялось в рамках рабочего визита делегации во главе с акимом Жамбылской области Каримом Кокрекбаевым в Алматинскую область. Делегацию, которую сопровождал аким области Амандык Баталов, прибыла по приглашению главы региона. Одна из главных целей визита — ознакомление с успешным опытом возрождения и развития свекловодческой отрасли в регионе, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.



В первую очередь делегация из Жамбылской области посетила свекловичное поле крестьянского хозяйства «Алим-Таяр» в Коксуском районе.

Это крестьянское хозяйство (КХ) специализируется на выращивании сахарной свеклы, лука, сои, бахчевых культур. И если в прошлом году сахарной свеклой было засеяно 53 га при средней урожайности 350 ц/га, то в этом году посевы составили уже 60 га. Планируется произвести 3600 тонн сахарной свеклы при урожайности 600 ц/га.

Запущен завод по переработке масличных культур

Как отметил глава КХ Таяр Зейналов, выращивать сахарную свеклу стало вновь выгодно. Это дело требует много труда, но результаты стоят того, тем более, когда оказывается такая всесторонняя поддержка. И самое главное обеспечен сбыт продукции на сахарозавод.

Поэтому следующим объектом посещения стал Коксуский сахарный завод, где сейчас проводится второй этап модернизации. О том, как сейчас проходят ремонтные работы рассказал руководитель предприятия Алтынбек Абатов.

«В текущем году проводится второй этап модернизации сахзавода на сумму 1 млрд тенге. Уже приобретено необходимое оборудование. Также планируется полная автоматизация известково-обжигательной печи, автоматизация ТЭЦ, установка скоростных подогревателей, приобретение буртоукладочной техники фирмы Grimme. Благодаря проводимой работе в текущем году запланировано переработать 220 тыс. тонн сахарной свеклы и произвести 25 тыс. тонн сахара-песка», — сказал Алтынбек Абатов.

Как подчеркнул аким области Амандык Баталов, в прошлом году заводом было принято более 220 тыс. тонн сахарной свеклы и произведено 22 тыс. тонн сахара. Теперь в области активно ведутся работы по запуску сахзавода в Аксуском районе.

«Чтобы выполнить поручение главы государства по возрождению былой славы свекловодческого региона в области была проведена комплексная работа. Сейчас отработан весь путь, начиная от закупа семян и удобрений до доставки урожая на переработку. Сейчас мы работаем на перспективу, готовимся к запуску второго сахарного завода в Аксуском районе. В целом есть планы запустить потом и третий завод в Алакольском районе. Это создаст макимально комфортные условия для аграриев, тем более, что с каждым годом объемы производства сладкого корня растут. Если в начале в этом направлении работало около 120 крестьянских хозяйств, то сейчас уже около 250. И это не предел», — отметил Амандык Баталов.

Без внимания делегация не оставила и социальные, культурные объекты города, посетив Дворец школьников, Центр обслуживания молодежи, парк «Жастар», набережную реки Каратал и ознакомившись с ходом строительных работ городского бассейна. Большой интерес вызвала и индустриальна зона «Талдыкорган», которая в скором времени станет одной из главных промышленных площадок города.

Как отметил аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев, каждый объект, который посетила делегация, уникален и интересен по-своему, есть чему поучиться, взять в пример.

«Начиная со въезда в город все сделано с душой, продуманы мельчайшие детали. Это касается и освещения с использованием светодиодных ламп, и озеленения, посадки цветов и каждого деревца. Большая работа сделана в городе по ремонту дорог, используются качественные современные материалы. Это видно сразу. Особенно важно, что все сделано для детей, для населения. Думаю, что жители очень довольны тем, какие условия создаются для них. Для себя в качестве примера мы хотим взять устройство парка „Жастар“ и набережной реки Каратал. Набережную такого типа мы хотим построить в Таразе, у реки Талас», — отметил аким Жамбылской области подчеркнув, что Талдыкорган очень современный и красивый город нового типа.

Далее в конференц-зале областного акимата состоялись переговоры о дальнейшем сотрудничестве между областями.

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Вкратце рассказав о дальнейших направлениях экономического развития Алматинской области глава региона Амандык Баталов отметил, что одним из важнейших поручений главы государства Нурсултана Назарбаева является развитие межрегиональных отношений.

«В этом направлении мы строим отношения с Жамбылской областью. Очень полезно обмениваться успешным опытом, это во многом ускоряет процессы развития. Жамбылская область — промышленный регион, Алматинская — аграрный. Поэтому каждому из наших регионов, есть чему поучиться друг у друга. Думаю, что это даст хороший эффект для развития областей, откроет новые возможности для населения», — подчеркнул Амандык Баталов.

В свою очередь аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев в своем выступлении также остановился на вопросах экономического потенциала региона отметив, что рабочий визит в Жетысу был весьма продуктивным, особенно по вопросам развития свекловодческой отрасли.

В завершение встречи дальнейшие планы о взаимовыгодном сотрудничестве стороны закрепили меморандумом. Области будут развивать отношения в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах.