Brent будет трудно закрепиться выше $52 за баррель

Сегодня, 00:27

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются вблизи максимальных уровней за последнюю неделю, по мере того как участники рынка позитивно отреагировали на повышение прогнозов со стороны МЭА по темпам роста мирового спроса в 2017 году, пишет аналитик ГК FOREXCLUB Валерий Полховский.



Контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на бирже ICE в Лондоне 14 июля в 10.30 по московскому времени торговались на уровне 48,28 доллара за баррель, подорожав за сутки почти 2,0%. Американский эталон WTI находился в районе 45,94, прибавив 1,9%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) днем ранее повысило прогнозы по темпам роста мирового спроса в 2017 году на 100 тыс. баррелей в сутки, до 1,4 млн.

«Новостной фон вокруг рынка нефти постепенно выравнивается. За последние две недели мы увидели снижение коммерческих запасов в США, самое масштабное с сентября месяца. Плюс были сделаны заявления со стороны ОПЕК о том, что Ливия и Нигерия могут быть вовлечены в реализацию плана по сокращению добычи», — пишет эксперт.

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Соответственно, считает Валерий Полховский, цены на Brent с ближайшим сроком экспирации поднялись с годовых минимумов и вплотную приближаются к 49 долларам за баррель.

«Полагаю, что на сложившемся фоне они могут и преодолеть эту отметку и даже подняться еще выше. Однако закрепиться выше 52 на длительную перспективу пока будет трудно. Для этого будут нужны дополнительные позитивные данные. Сейчас есть сомнения у участников рынка, что план ОПЕК+ ведет к балансировке спроса и предложения. Фактические данные, которые могут однозначно подтвердить действенность этих мер, мы получим ближе к октябрю», — заключил аналитик.

До этого времени контракты будут в основном пребывать в коридоре 4555 долларов за баррель.