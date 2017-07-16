Новости / Государство

Brent будет трудно закрепиться выше $52 за баррель

Сегодня, 00:27
Brent будет трудно закрепиться выше $52 за баррель


Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются вблизи максимальных уровней за последнюю неделю, по мере того как участники рынка позитивно отреагировали на повышение прогнозов со стороны МЭА по темпам роста мирового спроса в 2017 году, пишет аналитик ГК FOREXCLUB Валерий Полховский.

Контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на бирже ICE в Лондоне 14 июля в 10.30 по московскому времени торговались на уровне 48,28 доллара за баррель, подорожав за сутки почти 2,0%. Американский эталон WTI находился в районе 45,94, прибавив 1,9%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) днем ранее повысило прогнозы по темпам роста мирового спроса в 2017 году на 100 тыс. баррелей в сутки, до 1,4 млн.

«Новостной фон вокруг рынка нефти постепенно выравнивается. За последние две недели мы увидели снижение коммерческих запасов в США, самое масштабное с сентября месяца. Плюс были сделаны заявления со стороны ОПЕК о том, что Ливия и Нигерия могут быть вовлечены в реализацию плана по сокращению добычи», — пишет эксперт.


Brent будет трудно закрепиться выше $52 за баррель

Цены на нефть резко вырастут в 2020 году

Соответственно, считает Валерий Полховский, цены на Brent с ближайшим сроком экспирации поднялись с годовых минимумов и вплотную приближаются к 49 долларам за баррель.

«Полагаю, что на сложившемся фоне они могут и преодолеть эту отметку и даже подняться еще выше. Однако закрепиться выше 52 на длительную перспективу пока будет трудно. Для этого будут нужны дополнительные позитивные данные. Сейчас есть сомнения у участников рынка, что план ОПЕК+ ведет к балансировке спроса и предложения. Фактические данные, которые могут однозначно подтвердить действенность этих мер, мы получим ближе к октябрю», — заключил аналитик.

До этого времени контракты будут в основном пребывать в коридоре 4555 долларов за баррель.

  • Просмотров: 115
Похожие материалы
  • Рост спроса в США поддержит цены на нефть Рост спроса в США поддержит цены на нефть
  • Низкие цены на нефть балансируют рынок Низкие цены на нефть балансируют рынок
  • Нефть: Саудовская Аравия держит слово Нефть: Саудовская Аравия держит слово
  • Brent активно покупается при снижении к 40 долларам Brent активно покупается при снижении к 40 долларам
  • Brent может подрасти до 45 долларов Brent может подрасти до 45 долларов
    • Отзывы читателей
    Ferrari World — сплошной адреналин Ferrari World — сплошной адреналин Государство Сегодня, 00:40
    Vertu закроет предприятие по производству смартфонов Vertu закроет предприятие по производству смартфонов Государство Сегодня, 00:37
    Apple может отсрочить поставки новых iPhone Apple может отсрочить поставки новых iPhone Государство Сегодня, 00:30
    Brent будет трудно закрепиться выше $52 за баррель Brent будет трудно закрепиться выше $52 за баррель Государство Сегодня, 00:27
    Алматинская и Жамбылская области подписали меморандум о сотрудничестве Алматинская и Жамбылская области подписали меморандум о сотрудничестве Государство Сегодня, 00:20
    Компания Hyperloop One провела первые успешные испытания прототипа транспортной системы Hyperloop Компания Hyperloop One провела первые успешные испытания прототипа транспортной системы Hyperloop KnowHow 14-07-2017, 09:07
    Китайские ученые впервые Китайские ученые впервые "телепортировали" фотоны с поверхности на околоземную орбиту KnowHow 14-07-2017, 09:06
    Магнитные Магнитные "наноузлы" - реальное воплощение некоторых идей теории строения атомов лорда Кельвина KnowHow 14-07-2017, 09:06
    HP вновь стала крупнейшим поставщиком компьютеров в мире HP вновь стала крупнейшим поставщиком компьютеров в мире Государство 14-07-2017, 00:39
    Euromoney признал Halyk Bank лучшим банком в РК Euromoney признал Halyk Bank лучшим банком в РК Государство 14-07-2017, 00:25
    Fitch поместил Amanat Insurance в список Rating Watch «негативный» Fitch поместил Amanat Insurance в список Rating Watch «негативный» Государство 14-07-2017, 00:24
    1 сентября в этом году будет выходным днем 1 сентября в этом году будет выходным днем Государство 14-07-2017, 00:16
    Uber представил результаты первого года работы в Алматы Uber представил результаты первого года работы в Алматы Государство 14-07-2017, 00:15
    В Китае начата 200-дневная симуляция проживания на другой планете В Китае начата 200-дневная симуляция проживания на другой планете KnowHow 13-07-2017, 09:06
    Мобильная автоматическая клиника, оснащенная искусственным интеллектом - будущее отрасли здравоохранения Мобильная автоматическая клиника, оснащенная искусственным интеллектом - будущее отрасли здравоохранения KnowHow 13-07-2017, 09:05
    Искусственный интеллект DeepMind AI самостоятельно научился преодолевать виртуальные препятствия Искусственный интеллект DeepMind AI самостоятельно научился преодолевать виртуальные препятствия KnowHow 12-07-2017, 09:03
    Автобус, использующий муравьиную кислоту в качестве топлива, выйдет на дорогу в этом году Автобус, использующий муравьиную кислоту в качестве топлива, выйдет на дорогу в этом году KnowHow 12-07-2017, 09:03
    Магнитные Магнитные "буксиры" могут очистить орбиту от космического мусора KnowHow 12-07-2017, 09:03
    Saudi Aramco вложит $300 млрд в добычу нефти Saudi Aramco вложит $300 млрд в добычу нефти Государство 12-07-2017, 00:37
    Apple будет собирать и размывать данные пользователей Apple будет собирать и размывать данные пользователей Государство 12-07-2017, 00:32