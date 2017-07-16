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Ferrari World — сплошной адреналин

Сегодня, 00:40
Ferrari World — сплошной адреналин


Если вы планируете посетить ОАЭ, не забудьте выделить в своем плотном или не очень графике денек, чтобы посетить парк «Мир Феррари», расположенный на искусственно созданном острове Яс в Абу-Даби. Огромная порция адреналина и незабываемые впечатления вам гарантированы.

Ferrari World был открыт в конце октября 2010 года. На сегодняшний день это самый большой крытый тематический парк в мире — его площадь 86 000 кв. метров. Это по сути 7 футбольных полей! Высота комплекса — 45 метров, а на крыше, которая спроектирована на основе профиля модели Ferrari GT, расположен логотип бренда размером 65×48,5 м — крупнейший логотип компании из всех, когда-либо созданных.

Ferrari World — сплошной адреналин

В парке расположено двадцать видов гоночных аттракционов. Один из самых популярных среди них — имитатор гонки «Формулы-1»: каждый мальчишка может осуществить свою мечту — побывать на месте гонщика.

Самые драйвовые аттракционы — G-Force и Formula Rossa. Первый расположен в центральной башне комплекса: смельчаки забираются в капсулу, которая сквозь крышу в 48 метров выстреливает на высоту в 62 метра. Второй — это самые скоростные американские горки в мире (максимальная скорость — 240 км/ч). Большой популярностью пользуется и аттракцион Speed of Magic 4 D. Его посетители отправятся в невероятные приключения по непроходимым лесам, джунглям, будут бродить среди ледяных пещер, ущелий и даже окажутся в огнедышащей лаве вулкана.
Для маленьких деток здесь есть Феррари-карусели и множество самых разнообразных игрушек, а для деток постарше — специализированный трек, где инструктор-профессионал расскажет детям о теории вождения и научит управлять машиной. Здесь же они смогут «примерить» на себя роль мойщика автомобиля или конструктора. Еще есть музей, в котором собрана коллекция раритетных машин с 1947 года. Желающие могут отправиться в виртуальный тур по заводу Феррари, пролететь над Италией или прокатиться по ее самым знаменитым местам, посетить интерактивное представление в театре. А в торговом центре можно приобрести на память фирменную одежду, аксессуары и сувенирную продукцию.

Ferrari World — сплошной адреналин

Стоимость обычных билетов: взрослый (рост выше 1,5 метра) — 240 дирхамов/$65, детский (рост ниже 1,5 метра) — 195 дирхамов/$50. Премиум-билеты (позволяют проходить на все аттракционы без очереди): 440 дирхамов/$120 — взрослый, 365 дирхамов/$100 — детский. Детям до 3-х лет — вход бесплатный.

Кстати, основу парка строители заложили в 2007 году вместе с «капсулой времени». «Капсулу» намерены открыть в 2047 году во время 100-летнего юбилея Ferrari.

Аттракционы, которые стоит посетить

Flying Aces — первая американская горка на основе биплана 1900-х годов с тройной, самой высокой в мире петлей и самым крутым начальным спуском. Flying Aces передает подлинные движения самолета, предлагая полет с фигурами высшего пилотажа, игнорирующими гравитацию, например, 52-метровую петлю из неперевернутого положения. Скорость биплана при прохождении 1,5-километровой трассы достигает 120 км/ч.

Fiorano GT Challenge — двойная американская горка катапультного запуска.

Formula Rossa — пневматическая американская горка. Самая быстрая в мире.

Galleria Ferrari — крупнейшая в мире галерея машин Феррари за пределами Маранелло.

G-Force — аттракцион типа spaceshot, поднимает на 62 метра.

Made in Maranello — виртуальный тур по заводу Феррари в Маранелло, позволяющий получить представление о дизайне, сборке и тестировании Ferrari GT.

Paddock — реалистичное воссоздание подготовки команды Феррари на трассах Европы.

Scuderia Challenge — ряд современных гоночных симуляторов, отличающихся продленными рулевыми колесами и сиденьями Ferrari F1.

V12 — поездка по искусственному водному каналу внутри двигателя Ferrari 599 GTB Fiorano.

Viaggio in Italia — воссоздание воздушного путешествия над Италией.

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