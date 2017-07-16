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GOTO - новый телескоп, предназначенный для поисков гравитационных волн в космосе

Вчера, 11:49
GOTO - новый телескоп, предназначенный для поисков гравитационных волн в космосе


Напомним нашим читателям, что в 2015 году ученые, работающие в гравитационной обсерватории LIGO, впервые в истории науки зарегистрировали гравитационные волны, что послужило экспериментальным доказательством одной из частей Общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Гравитационные волны, искажения пространственно-временного континуума, наблюдались в виде колебаний лазерных лучей, имеющих очень малую амплитуду. А в недалеком будущем телескоп, сооружение которого началось в Испании, будет искать следы проявления гравитационных волн прямо в космосе, выискивая соответствующие таким волнам оптические подписи в свете от далеких звезд, галактик и других астрономических объектов.

Возможность существования гравитационных волн была обоснована в одной из частей Общей теории относительности Альберта Эйнштейна более ста лет назад. Основываясь на предположении, что гравитация является результатом искривления пространственно-временного континуума, Эйнштейн выдвинул следующее предположение о том, что высокоэнергетические явления, такие, как взрывы сверхмассивных сверхновых, столкновения нейтронных звезд или черных дыр, должны создавать гравитационные искажения, распространяющиеся по Вселенной как волны.

В 2015 году, зарегистрировав характерные колебания лазерных лучей, прошедших достаточно большое расстояние, ученые LIGO впервые зарегистрировали прохождение гравитационных волн путем метода так называемой лазерной интерферометрии. И с того момента им удалось зарегистрировать волны еще два раза.

Будущий телескоп GOTO (Gravitational-wave Optical Transient) сможет увидеть в космосе лишь вторичные эффекты, вызванные прохождением через пространство гравитационных волн. Но такой метод даст ученым массу дополнительных данных, используя которые можно изучить это явление достаточно подробно.

Строительство телескопа ведется в обсерватории Уорикского университета на острове Ла-Палм в Испании. Он будет выступать в качестве второго эшелона наблюдения, который будет активироваться по сигналам, полученным из обсерватории LIGO или космических аппаратов, запущенных в рамках программы Европейского космического агентства LISA. При получении сигналов "тревоги" этот телескоп будет наводить свой "глаз" в указанную точку ночного неба и выискивать там оптические подписи гравитационных волн.

Если телескопу GOTO удастся в процессе своей работы зарегистрировать оптические подписи, это позволит ученым более точно определить местоположение источника гравитационных волн. Помимо этого, собранные данные дадут астрономам возможность узнать больше о процессах возникновения и распространения гравитационных волн, что, возможно, позволит им раскрыть тайну, связанную с природой гравитации непосредственно.
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