GOTO - новый телескоп, предназначенный для поисков гравитационных волн в космосе

Вчера, 11:49Напомним нашим читателям, что в 2015 году ученые, работающие в гравитационной обсерватории LIGO, впервые в истории науки зарегистрировали гравитационные волны, что послужило экспериментальным доказательством одной из частей Общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Гравитационные волны, искажения пространственно-временного континуума, наблюдались в виде колебаний лазерных лучей, имеющих очень малую амплитуду. А в недалеком будущем телескоп, сооружение которого началось в Испании, будет искать следы проявления гравитационных волн прямо в космосе, выискивая соответствующие таким волнам оптические подписи в свете от далеких звезд, галактик и других астрономических объектов.Возможность существования гравитационных волн была обоснована в одной из частей Общей теории относительности Альберта Эйнштейна более ста лет назад. Основываясь на предположении, что гравитация является результатом искривления пространственно-временного континуума, Эйнштейн выдвинул следующее предположение о том, что высокоэнергетические явления, такие, как взрывы сверхмассивных сверхновых, столкновения нейтронных звезд или черных дыр, должны создавать гравитационные искажения, распространяющиеся по Вселенной как волны.В 2015 году, зарегистрировав характерные колебания лазерных лучей, прошедших достаточно большое расстояние, ученые LIGO впервые зарегистрировали прохождение гравитационных волн путем метода так называемой лазерной интерферометрии. И с того момента им удалось зарегистрировать волны еще два раза.Будущий телескоп GOTO (Gravitational-wave Optical Transient) сможет увидеть в космосе лишь вторичные эффекты, вызванные прохождением через пространство гравитационных волн. Но такой метод даст ученым массу дополнительных данных, используя которые можно изучить это явление достаточно подробно.Строительство телескопа ведется в обсерватории Уорикского университета на острове Ла-Палм в Испании. Он будет выступать в качестве второго эшелона наблюдения, который будет активироваться по сигналам, полученным из обсерватории LIGO или космических аппаратов, запущенных в рамках программы Европейского космического агентства LISA. При получении сигналов "тревоги" этот телескоп будет наводить свой "глаз" в указанную точку ночного неба и выискивать там оптические подписи гравитационных волн.Если телескопу GOTO удастся в процессе своей работы зарегистрировать оптические подписи, это позволит ученым более точно определить местоположение источника гравитационных волн. Помимо этого, собранные данные дадут астрономам возможность узнать больше о процессах возникновения и распространения гравитационных волн, что, возможно, позволит им раскрыть тайну, связанную с природой гравитации непосредственно.