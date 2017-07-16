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Создана искусственная радужка, реагирующая на свет так же, как и радужная оболочка живого глаза

Вчера, 11:49
Создана искусственная радужка, реагирующая на свет так же, как и радужная оболочка живого глаза


Начиная с того момента, когда новорожденный ребенок человека открывает свои глаза, в них, в этих глазах, начинает свою работу радужная оболочка, называемая еще радужкой. Как нам всем хорошо известно, радужная оболочка может призакрывать и приоткрывать зрачок, регулируя, в зависимости от условий освещения, количество попадающего в глаз света. Механические аналоги радужных оболочек были разработаны и используются в камерах уже достаточно давно, где они известны под названием диафрагмы, а ученые из Финляндии и Польши создали своего рода искусственную радужку, которая действует практически так же, как и радужная оболочка живого глаза. И это позволит в будущем создать имплантаты, которые станут заменой дефектных или поврежденных радужных оболочек.

Искусственная радужка, устройство, напоминающее чем-то контактную линзу, было создано исследователями из Технологического университета Тампере, Финляндия, совместно с исследователями Варшавского университета и Медицинского университета Вроцлава, Польша.

Создана искусственная радужка, реагирующая на свет так же, как и радужная оболочка живого глаза


Искусственная радужка изготовлена на основе специального полимерного материала, жидкокристаллического эластомера, который расширяется под воздействием света и сжимается при снижении уровня освещенности. Изменение формы материала заставляет отверстие по центру становиться или большим, или меньшим, в результате чего искусственная радужка работает точно так же, как радужная оболочка глаза. И в отличие от других искусственных радужных оболочек, новое устройство для своей работы не требует ни внешнего источника света, ни внешней системы измерения уровня освещенности.

Так как основным предназначением разработанной искусственной радужки является создание медицинских имплантатов, ученые сейчас работают над проблемой ее нормального функционирования в водной среде, в условиях, в которых будет находиться реальный имплантат. Помимо этого, ученые работают над увеличением чувствительности материала радужки для того, чтобы небольшие изменения уровня освещения приводили к большим изменениям диаметра "зрачка" радужки.

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