Vertu закроет предприятие по производству смартфонов

Vertu закроет предприятие по производству смартфоновСегодня, 00:37
Единственная производственная площадка, на которой делали телефоны Vertu,
будет ликвидирована, сообщает Financial Times.
Издание отмечает, что закрытие предприятия, расположенного в Великобритании,
повлечет за собой увольнение 200 сотрудников, пишет RNS.
Jawbone ликвидирует бизнес
Турецкий предприниматель Мурат Хакан Узан, который приобрел Vertu весной
2017 года в надежде перезапустить производство, сохранит за собой права на технологические разработки компании, пишет FT.
Ранее о банкротстве компании сообщал телеканал BBC. Информация о финансовых
проблемах Vertu появилась еще в прошлом месяце: после смены руководства
сотрудники компании жаловались, что новый работодатель задерживает зарплату.
Также производитель премиальных мобильных устройств задолжал деньги поставщикам
компонентов и в пенсионный фонд.