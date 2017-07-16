Vertu закроет предприятие по производству смартфонов

Сегодня, 00:37

Единственная производственная площадка, на которой делали телефоны Vertu,

будет ликвидирована, сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что закрытие предприятия, расположенного в Великобритании,

повлечет за собой увольнение 200 сотрудников, пишет RNS.



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Турецкий предприниматель Мурат Хакан Узан, который приобрел Vertu весной

2017 года в надежде перезапустить производство, сохранит за собой права на технологические разработки компании, пишет FT.

Ранее о банкротстве компании сообщал телеканал BBC. Информация о финансовых

проблемах Vertu появилась еще в прошлом месяце: после смены руководства

сотрудники компании жаловались, что новый работодатель задерживает зарплату.

Также производитель премиальных мобильных устройств задолжал деньги поставщикам

компонентов и в пенсионный фонд.