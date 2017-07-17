Астрономы получили самый подробный и самый высококачественный снимок далекой звезды

17-07-2017, 09:35Орион является одним из самых известных созвездий ночного неба, его отчетливо видно даже в больших городах, несмотря на сильное световое загрязнение. Второй по величине и яркости звездой этого созвездия является звезда Бетельгейзе (Альфа Ориона), и не так давно астрономы сделали ее новый снимок при помощи радиотелескопа ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). Данный снимок является не только одним из свежих снимков звезды Бетельгейзе, он также является самым подробным и самым высококачественным снимком далекой звезды на сегодняшний день. А данные, полученные на основе анализа этого снимка, позволят ученым узнать много нового о будущем звезды, которая имеет все шансы взорваться сверхновой два раза подряд с некоторым промежутком по времени.Бетельгейзе - это красная гигантская звезда. Но термин "гигантская" можно рассматривать как своего рода преуменьшение. Радиус звезды Бетельгейзе в 1200 раз превышает радиус Солнца, а сама звезда имеет размер, приблизительно равный диаметру орбиты Юпитера. Звезда Бетельгейзе постоянно теряет свою массу и ученые хотят знать, как эта потеря воздействует на процессы, идущие в недрах звезды в последний период ее жизненного цикла.Большинство людей ожидает, что звезда, независимо от ее размера, должна иметь идеальную сферическую форму. Однако форма звезды Бетельгейзе очень далека от сферической, на ее левой стороне находится огромный "выступ", а по поверхности разбросано множество точек с температурой, превышающей среднюю температуру поверхности, которые являются аналогами хорошо известных всем солнечных пятен. Новый снимок содержит в себе подтверждения результатов некоторых прошлых наблюдений за звездой Бетельгейзе, проведенных при помощи других телескопов. Это касается конвенции материи звезды, процесса, при помощи которого энергия перемещается от недр звезды к ее поверхности.Наблюдения за звездой Бетельгейзе, помимо всего прочего, позволят ученым выяснить некоторые тонкости процесса образования тяжелых элементов, ведь гигантские звезды являются "фабриками" таких элементов. "Если звезда взорвется в ближайшем будущем, она разбросает по космосу массу атомов железа, никеля, золота и серебра" - пишут исследователи, - "Но если ей удастся протянуть еще более длительное время, то к перечисленным элементам добавятся свинец, барий, углерод и кислород".