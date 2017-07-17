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Использование нейтронов позволило ученый обнаружить "неуловимое" амплитудное состояние Хиггса квантовой материи

17-07-2017, 09:35
Использование нейтронов позволило ученый обнаружить "неуловимое" амплитудное состояние Хиггса квантовой материи


Исследовательская группа из Национальной лаборатории Ок-Ридж американского Министерства энергетики при помощи сложных методов рассеиваний нейтронов смогла обнаружить в среде условно двухмерного материала "неуловимое" квантовое состояние материи, называемое амплитудным состоянием Хиггса (Higgs amplitude mode). Материя в этом состоянии родственна материи, состоящей из бозонов Хиггса, легендарной элементарной частицы, существование которой было обосновано теоретически в 1960-х годах и которая была обнаружена только в 1012 году.

Амплитудное состояние Хиггса - это особый вид коллективного поведения частиц материи, взаимодействующих на квантовом уровне. А изучение этого состояния может дать в руки ученых множество новой информации, затрагивающей вопросы формирования в материи квазичастиц различных типов. А с практической точки зрения полученная информация позволит использовать экзотические квантовые эффекты в некоторых передовых технологиях, в спинтронике, к примеру.

Для обнаружения амплитудного состояния Хиггса в материи исследователи использовали метод, отличающийся от тех, которые применялись во время предыдущих попыток. В качестве объекта изучения был выбран кристалл бромида меди из-за того, что ионы меди являются идеальными инструментами для изучения квантовых эффектов. А для усиления квантовых эффектов образцы исследуемого материала были заморожены до температуры в 1.4 Кельвина.

Использование нейтронов позволило ученый обнаружить "неуловимое" амплитудное состояние Хиггса квантовой материи


После охлаждения материала исследователи очень долго подбирали условия эксперимента, при которых состояние квантовых частиц не приблизилось к фазе, расположенной в районе так называемой квантовой критической точки, места, в котором квантовые эффекты проявляются с максимальной степенью и распространяются в материале на максимальную длину, предоставляя ученым возможность наблюдать за этими эффектами.

Затем материал был подвергнут облучению нейтронами, полученными при помощи источника High Flux Isotope Reactor. А рассеивание нейтронов в среде исследуемого материала позволило ученым увидеть стабильное амплитудное состояние Хиггса, в котором материя находилась в течение всего эксперимента. Данные, полученные в ходе эксперимента, обеспечат новые возможности для проникновения в суть некоторых фундаментальных физических теорий, определяющих некоторые экзотические состояния материи, включая сверхпроводимость, волновое распространение плотности электрических зарядов и антиферромагнетизм.
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