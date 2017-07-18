Ангела Меркель намерена оставаться канцлером до 2021 года

Сегодня, 00:32

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена в случае успеха блока ХДС/ХСС на парламентских выборах в сентябре возглавлять правительство страны до 2021 года. Об этом она заявила в интервью телеканалу ARD, сообщает DW.



«Я выставила свою кандидатуру и собираюсь работать четыре года, — сказала Меркель. — И у меня твердое намерение сделать именно так, как я пообещала людям».

В случае победы на выборах Меркель в четвертый раз подряд возглавит правительство. В 2021 году ей исполнится 67 лет. В связи с относительно долгим сроком пребывания у власти в политических кругах были дискуссии о том, что она могла бы добровольно уйти со своего поста через какое-то время после выборов.

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Между тем в ходе интервью Ангела Меркель высказалась за прекращение добычи бурого угля в Германии, не назвав конкретной даты. По ее словам, в своей программе Христианско-демократический союз (ХДС) запланировал вести переговоры с регионами, в которых ведется добыча, с целью найти новые рабочие места для людей, занятых сейчас в этой отрасли. Кроме того, глава правительства ФРГ в очередной раз высказалась против закрепления в законе максимального числа беженцев, которых Германия готова принимать. По словам Меркель, сократить приток беженцев можно другими способами, например, борьбой с причинами миграции. Глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) требует введения такого правила, однако в совместной предвыборной программе ХДС/ХСС оно не упоминается.