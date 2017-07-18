Астрономы обнаружили самую яркую из всех известных галактик

Вчера, 09:14Согласно Общей теории относительности Альберта Эйнштейна, лучи света, проходя в непосредственной близости от объекта с большой массой, преломляются под воздействием гравитации этого объекта и изменяют траекторию своего движения. Это явление обеспечивает работу так называемых гравитационных линз, которые фокусируют свет от далеких космических объектов, позволяя астрономам заниматься их изучением. Исследуя эффект гравитационной линзы, ученые-астрономы из института Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC) и университета Polytechnic University of Cartagena (UPT) обнаружили очень далекую галактику WISE J132934.18+224327.3, находящуюся на удалении 10 миллиардов световых лет от Земли. Но самым интересным является то, что эта галактика светится в тысячу раз ярче, нежели Млечный Путь, ее можно считать самой яркой из так называемых субмиллиметровых галактик, называемых так из-за их яркого свечения в длинноволновом инфракрасном диапазоне."Благодаря гравитационной линзе от скопления галактик, расположенного между нами и далекой галактикой, изображение этой галактики увеличено в 11 раз и она кажется более яркой, нежели она есть на самом деле" - рассказывает Анастасио Диаз Санчес (Anastasio D?az S?nchez), ведущий исследователь, - "Мы видим сразу несколько изображений этой галактики, расположенных по кругу, по так называемому "кольцу Эйнштейна". Тем не менее, гравитационное воздействие не искажает спектральные параметры света, что дает нам возможность восстановить исходное изображение галактики".Обнаруженная учеными галактика имеет высокую яркость, благодаря интенсивным процессам формирования новых звезд в ее недрах. В течение одного года в этой галактике формируются звезды, суммарная масса которых превышает массу Солнца в тысячу раз, для сравнения, процессы звездообразования в Млечном Пути производят в год массу звездной материи, в два раза превосходящую массу Солнца.Факт того, что обнаруженная галактика настолько яркая и ее свет усиливается гравитационной линзой, которая дает еще и несколько изображений одной и той же галактики, дает ученым возможность изучить даже внутреннее строение галактики, что невозможно при использовании традиционных астрономических инструментов. "В скором времени мы получим возможность проведения более подробных исследований процессов звездообразования в галактике WISE J132934.18+224327.3" - рассказывает Анастасио Диаз Санчес, - "Для этого мы будем использовать интерферометр Northern Extended Millimeter Array (NOEMA/IRAM), находящийся во Франции, и радиотелескоп Atacama Large Millimeter Array (ALMA), расположенный в Чили".