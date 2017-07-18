Бензин АИ-92 в Азербайджане подорожал на 30%

Сегодня, 00:20

Бензин марки АИ-92 подорожал в субботу в Азербайджане почти на 30%, Тарифный (ценовой) совет обосновал рост вопросами повышения его качества. При этом решение совета вызвало негодование в социальных сетях, сообщает ПРАЙМ.



«Тарифный (ценовой) совет Азербайджана принял решение о повышении цены на бензин марки AИ-92. Розничная цена на бензин выросла на 0,20 маната. Согласно решению, с 15 июля бензин марки АИ-92 будет стоить 0,90 маната», — говорится в заявлении. Таким образом, повышение цены составило 28,6%.

Совет обосновал рост цен на бензин вопросами повышения качества и улучшением экономической среды.

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«Исходя из вопросов доведения качества бензина, производимого в стране, до европейских стандартов, улучшения экологической среды, расширения инвестиционных возможностей для обеспечения растущего спроса на бензин в стране, необходимости модернизации в нефтеперерабатывающей сфере, сокращения экспортных возможностей SOCAR, было произведено тарифное урегулирование цен на бензин марки AI-92», — заявляет Тарифный совет.

При этом в ведомстве отмечают, что цены на бензин были пересмотрены на основании обращения со стороны Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

«Несмотря на повышение цены на бензин марки AI-92, в Азербайджане он по-прежнему стоит дешевле, чем в Грузии, США, России, Украине и Казахстане», — говорится в заявлении.

Как передает корреспондент РИА Новости, решение о повышении цен на бензин АИ-92 вызвало негодование в социальных сетях. По мнению пользователей соцсетей, повышение цен на бензин будет иметь «эффект домино», когда подорожают и продуты питания.